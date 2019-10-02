На американском ТВ рассказали, зачем Трамп послал Круза на Украину

Киев, 2 октября. Визит голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским высмеял ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central.

Ведущий шоу Тревор Ной напомнил о топовой теме всех западных СМИ: скандале вокруг летних переговоров президентов США и Украины и последующую публикацию стенограммы беседы Дональда Трампа и Зеленского.

«Украинский скандал президента Трампа… Как чесотка, подхваченная в джакузи, он все больше расползается. Он привлекает пристальное внимание к Украине, потому что мы хотим знать, кто туда ездит и о чем они там говорят», — начал программу Ной.

По его словам, именно в связи с этим интересна встреча Зеленского и Круза. Продолжая шутить, Ной предположил, что Трамп послал известного актера на Украину в качестве шпиона, чтобы достать компромат на Джо Байдена.

Ранее представители президента Украины рассекретили темы разговора Зеленского и Круза в Киеве. Выяснилось, что артист «заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов». При этом в Киеве не уточнили, о каком именно фильме на встрече шла речь.

Зеленский в свою очередь рассказал голливудскому актеру, что украинский парламент ранее принял закон о компенсациях иностранным кинокомпаниям, которые снимают проекты на территории страны.

Напомним, в сентябре в США разгорелся серьезный политический скандал, вызванный телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Трамп позвонил Зеленскому в июле, чтобы поздравить с победой его партии на парламентских выборах. Как утверждают оппоненты Трампа, в ходе разговора он якобы требовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Отметим, что сам Байден является наиболее вероятным оппонентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. Таким образом, противники Трампа обвинили его в том, что он пытался заручиться помощью Украины для победы на выборах. В итоге, администрация Трампа приняла решение опубликовать стенограмму переговоров американского и украинского президентов, сообщал RT.

Федеральное агентство новостей представило перевод опубликованной Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины.