Алибасов требует 100 млн рублей компенсации. ФАН-ТВ 

В Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по существу по иску Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб «Крот». В начале июня музыкант по ошибке выпил средство. Из-за сильной жажды он не глядя взял с подоконника бутылку, которая, по его мнению, была очень похожа на апельсиновый сок. После глотка бытовой химии артист был госпитализирован. Алибасову диагностировали четвертую степень ожога желудка. Сейчас музыкант просит 100 млн рублей компенсации: 15 млн за моральный ущерб и 85 — на лечение.

Ответчиками по делу стали производитель средства компания «АМС Медиа», гипермаркет «Ашан», где был куплен «Крот», и страховая компания «Ингосстрах». Напомним, «Крот» обвиняют именно из-за неправильном дизайне упаковки, который легко перепутать с напитками.

«Считаем, что средство «Крот» соответствует всем требованиям законодательства. На этикетке указан способ применения, назначение, необходимые предупредительные маркировки и предупредительные фразы. Использование товара по назначению не может причинить вред потребителю», —настаивает адвокат компании «АМС Медиа», производящей «Крот», Ольга Белошицкая.

По словам Бари Алибасова, его состояние до сих пор неудовлетворительно. Возможно, ему потребуется лечение и профилактика в Австрии, поэтому сумма компенсации так велика.

«В общем-то, хорошего мало, потому что до сих пор болит пищевод, и я не могу кушать, болит желудок. Вот я сейчас стою перед вами, а там все горит, гортань тоже, я не могу глотать. Но все-таки выздоровление, конечно, заметно», — признается заслуженный артист России.

«Мы обращались в австрийские клиники. Нам сказали, что надо проводить пластику желудка»,— подчеркнул адвокат Бари Алибасова Андрей Комиссаров.

В ходе заседания стало ясно, что жидкость для прочистки труб в «Ашане» купил не сам музыкант, а его помощник, который занимается закупкой бытовых и продовольственных товаров. Однако никаких доказательств связи продюсера и этого человека суду не предоставили. В итоге суд обратился к Алибасову с просьбой подготовить к следующему заседанию договор о том, что мужчина, купивший в «Ашане» «Крота», действительно, работает на него. Также нет доказательств, что средство было куплено именно в «Ашане». После установки связи Алибасова с помощником, будет выясняться и этот вопрос. Следующее заседание по существу пройдет 8 октября.