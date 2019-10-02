Представители Роспотребнадзора не пришли на суд по иску Алибасова к производителю «Крота»

Москва, 2 октября. Представители Роспотребнадзора не пришли на заседание суда по иску Бари Алибасова к производителю средства для очистки канализационных труб «Крот» и гипермаркету «Ашан». Об этом сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

2 октября в Пресненском суде Москвы состоялось заседание по иску Бари Алибасова к производителю средства для очистки труб «Крот». Именно этим веществом Алибасов случайно отравился в июне 2019 года, перепутав его с питьевым йогуртом.

Ответчиком по иску является компания, производящая средство «Крот», а также гипермаркет «Ашан», в котором по словам Алибасова, было приобретено данное средство. По ходатайству «Ашана» соответчиком была привлечена крупнейшая в России страховая компания «Ингосстрах». Однако представитель страховой компании заявил, что он ненадлежащий ответчик.

Кроме того, представители Алибасова привлекли к судебному процессу еще одного потерпевшего. По словам мужчины, его мать скончалась два года назад после того, как случайно выпила средство «Крот», перепутав его с напитком. Адвокаты Алибасова пытались доказать, что случай с продюсером далеко не первый. Однако суд отклонил допрос свидетеля.

Кроме того, на заседании суда отсутствовали представители Роспотребнадзора. По словам адвоката Андрея Комиссарова, участие представителей Роспотребнадзора в судебном заседании позволило бы устранить противоречия и минимизировать возможность подобных случаев в будущем.

«Позиция Роспотребнадзора ключевая. Игнорирование государственным органом судебного заседания и безучастность суда к этому вызывает сомнения в объективности данного процесса», — сказал Комиссаров.

Следующее судебное заседание по иску Алибасова состоится 8 октября. Сторона истца намерена добиваться проведения экспертизы о несоответствии «Крота» требованиям ГОСТа.

Напомним, в начале июня 2019 года Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с тяжелым пищевым отравлением. Позднее выяснилось, что продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». В результате отравления Алибасов получил серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. После госпитализации врачи ввели продюсера в состояние искусственной комы, в котором он находился до 11 июня.

17 июня Алибасова выписали из больницы, однако некоторые специалисты предположили, что история с отравлением продюсера является самой обычной инсценировкой. По их мнению, Алибасов «слишком быстро» восстановился после серьезного отравления.