Сирия, 2 октября. Совершено два покушения на боевиков «Тахрир аш-Шам» в Идлибе - альянс ищет виноватых. Международная коалиция арестовывает мужчину и его сына в Ракке. В Алеппо курды задержали близ города Манбидж мужчину, который устанавливал на дороге самодельную бомбу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по позициям джихадистов в Идлибе.

«Исламское государство1»: подозревается в нападениях на боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и подрыве автомобиля полевого командира.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: повышает меры безопасности после двух покушений на своих боевиков в Идлибе.

Курды: в ходе рейда в Ракке арестовали двух мирных жителей, в Манбидже в Алеппо заключили под стражу трех юношей.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции курдских боевиков на севере Алеппо совместно с боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА).

Международная коалиция: десантировались в поселке в Ракке и арестовали мужчину и его сына по подозрению в участии в деятельности ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

Турецкие вооруженные силы совместно с лояльными им боевиками «Сирийской свободной амии» (ССА) продолжили обстрел ракетными снарядами позиций курдских боевиков Отрядов народной самообороны (YPG) у аэропорта Менах и нанесли удары по укреплениям курдов в районе поселка Харбиль, о чем сообщает портал Massar Pres Net.

Медиаресурс Baladi News сообщил, что «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали несколько молодых людей в городе Манбидж, к востоку от Алеппо, под предлогом того, что у них нет удостоверения личности. По информации Twitter-канала Sham FM, всего курды арестовали трех человек. Скорее всего молодых людей направили в учебно-тренировочный лагерь для прохождения дальнейшей военной службы в составе отрядов самообороны. Источник также сообщил, что курды арестовали близ Манбиджа мужчину, который пытался установить самодельную бомбу на дороге.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла артиллерийский удар по укреплениям радикалов в предместьях поселка Раффа в юго-востоке провинции Идлиб, как сообщает новостной портал Masar Press Net.

Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают блокировать проход населению оккупированных ими зон к гуманитарному коридору «Абу-Духур», о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA. Боевики заинтересованы в том, чтобы в провинции находилось как можно больше граждан, для дальнейшего использования их в качестве живого щита, в случае широкомасштабного наступления сирийской армии. Джихадисты обстреливают периметр гуманитарного «коридора» уже 20 день подряд.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что «Тахрир аш-Шам» продолжает повышать меры безопасности в зонах своего контроля в Идлибе. Вчера в городе Маарет-Мисрин была взорвана самодельная бомба в автомобиле боевика альянса. Источник также сообщил, что в окраинах Маарет-Дибсах был найден разложившийся труп убитого джихадиста со следами огнестрельных ранений. За оба покушения пока не взяла на себя ответственность ни одна из группировок Идлиба, однако стоит отметить, что альянс стремительно испортил отношения со своими бывшими союзниками – боевиками «Джейш аль-Изза», и кроме того участились случаи нападений террористов «Исламского государства».

Провинция Ракка

Инженер Джамал аль-Мабрук и его сын Казим были арестованы военнослужащими США и боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), в селе Сувейдия в окрестностях города Ат-Табка. Силы коалиции и курдские боевики штурмовали его дом сегодня днем. Инженера обвиняют в пособничестве террористам «Исламского государства». Как стало известно агентству Enab Baladi, Аль-Мабрук работал над проектом, который спонсировали США.

В последние недели и месяцы в районах Ракки и Дейр-эз-Зора участились авианалеты ВВС коалиции и аресты мирного населения боевиками SDF по различным обвинениям, особенно в связи с ИГИЛ. Наиболее заметная из этих операций была в середине июля, когда коалиция десантировалась на востоке Дейр-эз-Зора и убила 15 человек, пытаясь арестовать бывшего эмира «Исламского государства», о чем сообщали правозащитные сети Сирии и активисты из региона.

Провинция Хасака

По сообщениям местных СМИ, в лагере «Аль-Хол» были задержаны около 50 жен боевиков ИГИЛ, семь были ранены при разгоне протестов. Одна женщина была застрелена курдскими охранниками, открывшими огонь на поражение, когда не получилось разогнать демонстрацию. Напомним, что протест в лагере начался 30 сентября и вылился в массовую драку. Сотрудники гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), волонтеры которой находятся в лагере, заявили, что протесты в лагере были встречены силой со стороны SDF. Напомним, что в лагере для беженцев находится около 70 тысяч беженцев, из них 11 тысяч - это сироты, вдовы и жены боевиков ИГИЛ, свезенные из Дейр-эз-Зора, Хасаки и Ракки.

После инцидента администрация лагеря «Аль-Хол» оперативно составила список семей, которые покинут лагерь и вернутся на места своего постоянного проживания в Ракку и Хасаку, но под залог старейшин племен, как указывает новостной портал Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.