ФАН вносит ясность в информацию об интервью с Заворотнюк

Некоторые СМИ исказили информацию об интервью актрисы Анастасии Заворотнюк на телевидении, которая, по слухам, тяжело больна. Впрочем, странной информации нашлось объяснение.

Будет ли интервью?

В конце августа появились слухи о раке мозга у звезды сериала «Моя прекрасная няня». В беседе c изданием «Народные новости» концертный директор актрисы Станислав Христов в начале сентября сообщил, что Заворотнюк сама расскажет всю правду о своем состоянии на одном из телеканалов.

«Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо «Россия-1», либо НТВ. Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют. Но пока что я не собираюсь это комментировать. Настя выбирает, где будут более лояльные условия, и мы обязательно пообщаемся», — сказал он.

Тогда Христов заверял, что это должно было произойти до конца сентября. Однако, когда сентябрь подошел к концу, а Заворотнюк так и не появилась ни на одном телеканале. СМИ, распространяя данную новость, назвали это «невыполненным обещанием». Далее Христов отказывался комментировать ситуацию. Он ссылался на семью Анастасии, которая запретила рассказывать, что происходит с артисткой.

Когда сентябрь истек, а интервью так и не вышло, СМИ начали писать о «невыполненном обещании» Заворотнюк. Тогда Федеральное агентство новостей обратилось к Христову за разъяснением о состоянии артистки и о том, сдержит ли она обещание. Отвечая на этот вопрос корреспонденту ФАН, Христов сообщил, что у него есть договоренность по интервью артистки с одним из телеканалов.

«У меня есть договоренность с каналом об интервью», — сообщил концертный директор.

Директор, говоря о том, когда она поделится информацией о своем состоянии, добавил, что «это будет анонсировано».

«Я пока не знаю. У меня точной даты нет», — заявил Христов в беседе с ФАН.

После этого издание РБК опубликовало новость с заголовком «Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу». Многие СМИ подхватили ее, заявив в заголовках, что директор Заворотнюк якобы опроверг информацию о том, что интервью состоится, хотя на самом деле речь шла о том, что в ближайшее время оно не состоится. Было опущено одно слово «скорое», и как поменялся смысл.

Отметим, что ФАН не писало, что знаменитость скоро появится на телевидении, а лишь сообщало о договоренности Христова об интервью актрисы с одним из телеканалов. При этом мы подчеркивали, что конкретные сроки не назывались. Тем не менее погоня за трафиком спровоцировала поток странной и противоречивой информации об актрисе.

Слухи о болезни Заворотнюк

Кликбейтными заголовками СМИ окончательно запутали читателей в туманной истории с Заворотнюк. Официальных заявлений от родственников актрисы о ее состоянии до сих пор не поступало. Однако на фоне слухов о тяжелом заболевании Заворотнюк россияне отнеслись к информации о готовящемся интервью с подозрением.

Еще в большем недоумении поклонники артистки оказались, когда издание Ura.Ru решило уточнить у Христова, есть ли шанс, что звезда «Моей прекрасной няни» вернется к работе.

«Конечно», — ответил директор знаменитости.

Напомним, летом в СМИ просочилась информация, что актриса тяжело больна. Пресса со ссылкой на неназванные источники утверждает, что у знаменитой актрисы рак мозга последней стадии. При этом родные и близкие звезды не комментируют эти сообщения.

Позже сообщалось, что врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

Однако, по словам журналистов, в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает этого. Позже актриса, по данным некоторых источников СМИ, перенесла вторую операцию.

Кроме того, звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Некоторые эксперты утверждают, что именно это могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Также сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой частного медцентра, в котором находится актриса, заявила, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Однако это все лишь слухи.