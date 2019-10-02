Звезда «Глухаря» решила изменить внешность ради устройства личной жизни

Москва, 2 октября. Актриса Виктория Тарасова, известная по роли полковника Ирины Зиминой в сериале «Глухарь», решилась на эксперимент с внешностью. Артистка согласилась не только изменить имидж, но и обратиться к пластическому хирургу ради перемен в личной жизни.

В программе «Пятого канала» «Светская хроника» Тарасова призналась, что ее мечта — найти мужчину, с которым она сможет почувствовать себя слабой. Она дважды пыталась обрести семейное счастье, однако мужчины, по словам актрисы, предавали ее.

Артистка рассказала, что ее первый избранник бросил ее, когда узнал о беременности. Тогда Тарасовой было 20 лет, и она решилась на аборт. Позже актриса состояла в отношениях с бизнесменом Михаилом Гуменом, однако тот оказался не готов к семейной жизни и ушел от Тарасовой за месяц до рождения ребенка.

Виктория воспитывает сына Даниила. Чтобы вырастить его и поставить на ноги, актриса много работала, и на личную жизнь времени у нее почти не оставалось. Однако она отметила, что сейчас готова снова почувствовать себя женщиной.

«Когда тебе уже за 40, тебе хочется такого внимания, заботы какой-то. Чтобы человек спросил: «Чем тебе помочь, может, надо что-то сделать?» Я же девочка все-таки», — поделилась Виктория Тарасова.

Зезда сериала «Глухарь» решила изменить внешность ради устройства личной жизни: она согласилась не только сменить имидж, но и обратиться к услугам пластической хирургии. Врач после осмотра и консультации предложил ей пройти только косметические процедуры с применением гиалуроновой кислоты. Стилист Дарья Яркая, в свою очередь, предложила актрисе четыре новых образа.

Тарасова выбрала длинное платье с бантом. Ей также сделали неброский макияж и уложили волосы в мягкие локоны.

Актриса поделилась, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

«Сейчас бы я больше хотела иметь мужа как друга, понятно, что со страстью, но еще потом, когда это закончится, чтобы остались дружеские отношения. Друг за друга в огонь, воду и медные трубы», — рассказала она.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Глухарь», заслуженный артист РФ Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета, вылетевшего из Барнаула в Москву. Комментируя случившееся, актер заявил, что не собирается извиняться за инцидент.