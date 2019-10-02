Глава МИД Сирии назвал условие установления добрососедских отношений с Турцией

Дамаск, 2 октября. Турции следует вывести свои войска из Сирии для установления добрососедских отношений между двумя странами. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Муаллем отметил, что вывод турецких военных из Сирии является условием для налаживания отношений между Анкарой и Дамаском. До тех пор, пока турецкие войска присутствуют на территории САР, они будут считаться оккупационными, а Турция будет оставаться врагом Сирии, добавил Муаллем.

«Анкаре следует вывести свои войска из Сирии, если она стремится установить добрососедские отношения с Дамаском», — заявил глава МИД Сирии.

Министр добавил, что создание буферной зоны на захваченной сирийской территории не обеспечит Турции безопасность. Кроме того, намерение турецких властей переселить в пограничную зону сирийских беженцев Муаллем назвал этнической чисткой.

В августе текущего года власти Турции и США договорились о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, которая будет контролироваться турецкими и американскими военными. В Дамаске заявили, что намерение Вашингтона и Анкары поделить контроль над сирийской территорией является посягательством на национальный суверенитет и откровенным нарушением международных норм и Устава ООН.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.