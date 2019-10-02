Донбасс сегодня: бойцы ВСУ бегут от своих командиров, СМИ Порошенко готовят провокации

Донбасс, 2 октября. Обстрелы Донецка и южных поселков ДНР продолжаются, ВСУ бьют по населенным пунктам, несмотря на присутствие в них ОБСЕ и МККК. Луганчане сообщили о подготовке подконтрольными Петру Порошенко СМИ информационных провокаций. Военнослужащие ВСУ дезертируют с передовой из-за разногласий с командованием. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) информирует об обстрелах киевскими силовиками восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики за минувшие сутки. Для ведения огня по городам и поселками на мариупольском и донецком направлениях украинская армия применяла 82-мм и 120-мм минометы.

Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия обстреляли поселок Коминтерново на южном направлении. В момент обстрела в поселке проводились работы по восстановлению электроснабжения. Также на обстреливаемой территории находились представители миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Никто из иностранцев не пострадал.

В ДНР сбит разведывательный беспилотник ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны донецкой Народной милиции своевременно заметили и обезвредили вражеский беспилотник, запущенный в сторону республики бойцами 28-й механизированной бригады ВСУ. БПЛА «Крыло» проводил разведывательный полет в районе села Старомихайловка на западе Донецка. Накануне в указанном поселке работал патруль миссии ОБСЕ.

Также в районе поселка Гранитное на южном направлении разведка дончан отметила работу передвижного комплекса радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Установка данного типа используется «защитниками» Украины для сокрытия нарушений ими же минских соглашений путем глушения летательных аппаратов ОБСЕ. По сообщению спикера управления Народной милиции ДНР Рината Айгистова, комбриг 36-й бригады ВСУ Андрей Гнатов пообещал своим подчиненным премию в размере 1000 гривен (2500 рублей) за каждый уничтоженный беспилотник иностранцев.

Боец ВСУ дезертировал из-за недоплат за участие в боевых действиях

В районе села Троицкое разыскивают рядового 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который сбежал в неизвестном направлении вместе с автоматом и патронами к нему. Об этом рассказал представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. От источников среди военнослужащих поступила информация о том, что накануне разыскиваемого лишили дополнительных выплат за выполнение боевых задач. Действия командира возмутили солдата, и он предпочел самовольно оставить место несения службы. Сейчас пропавшего ищут своими силами военнослужащие соединения, доклад о дезертирстве в вышестоящий штаб не поступал.

СМИ Порошенко готовят провокационные сюжеты из района Золотого

Военный спикер луганчан Иван Филипоненко сообщил, что съемочные группы украинских телеканалов «Прямой» и «Пятый» направлены в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области. Редакционные задания заключаются в подготовке сюжетов о нежелании военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ оставлять свои места дислокации в рамках согласованного в Минске разведения сил и средств в районе поселка Золотое.

В рамках выполнения поставленных задач украинские журналисты будут использовать ложную информацию, направленную на обвинение луганских подразделений Народной милиции в нарушении минских соглашений. Подобного рода действия дискредитируют заявления президента Владимира Зеленского о мирном разрешении гражданского конфликта.

Протестные настроения среди украинских бойцов против новой украинской власти, конечно, имеют место быть, но для съемок будущих сюжетов будут привлекаться заранее подготовленные военнослужащие, которые за материальное вознаграждение выскажут на камеру якобы свое личное мнение. Напомним также, что оба указанных выше телеканала принадлежат экс-президенту Украины Петру Порошенко, который в рамках политического противостояния с Зеленским пытается раскачать тему «слива» национального суверенитета Украины после подписания сторонами в Минске «формулы Штайнмайера».