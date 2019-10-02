Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с американским коллегой

Москва, 2 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным Минобороны РФ, в ходе телефонного разговора Герасимов и Милли обсудили ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес для оборонных ведомств России и США.

«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Напомним, генерал Марк Милли был назначен новым председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США 30 сентября. Он сменил на этом посту генерала Джозефа Данфорда.

Кандидатура Милли была выдвинута на этот пост президентом США Дональдом Трампом в декабре 2018 года, после того, как занимавший эту должность с 2015 года Джозеф Данфорд объявил о намерении уйти на пенсию. Сенат утвердил кандидатуру Милли в июле 2019 года.