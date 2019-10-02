В США не поняли шутку Путина про вмешательство в американские выборы

Вашингтон, 2 октября. Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США вполне серьезно ответило на шутку президента РФ Владимира Путина о вмешательстве в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил журналист радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин.

В среду Путин в ответ на вопрос журналистов, намерена ли РФ вмешиваться в выборы президента США в 2020 году, пошутил, что Москва обязательно сделает это.

«По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — иронизировал Путин.

Российский лидер добавил, что Россия сосредоточена на решении своих внутренних проблем и никогда не вмешивалась в американские выборы и не собирается. При этом глава государства не исключил, что власти США в конечном итоге вновь обвинят Москву во вмешательстве с классической формулировкой «highly likely» (велика вероятность).

Однако в США шутку президента РФ не поняли. В Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре, которое входит в структуру министерства внутренней безопасности (МВБ) США, заявили, что Вашингтон обладает всеми инструментами, чтобы противостоять вмешательству России в президентские выборы в США в 2020 году.

«В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят», — заявила помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.

Напомним, ранее США обвиняли Россию во «вмешательстве в выборы» американского президента в 2016 году. Экс-прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства РФ». При этом расследование «сговора» президента США Дональда Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.

В Кремле неоднократно отвечали на вопросы о «вмешательстве в выборы». Москва опровергла все голословные обвинения, а провалившееся расследование Мюллера лишь в очередной раз подтвердило несостоятельность претензий США. Президент США Дональд Трамп также неоднократно отрицал факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».