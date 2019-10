Москвич потребовал от Apple миллион рублей за «склонение к гомосексуализму»

Москва, 2 октября. Житель Москвы подал иск с требованием компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. Мужчина считает, что компания Apple подтолкнула его к гомосексуализму, и произошедшие перемены в жизни причинили ему «нравственные страдания».

На сайте Пресненского суда Москвы сообщается, что дело готовится к рассмотрению. Как передает «Говорит Москва», мужчина рассказал, что несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами, скачав его из App Store. Летом 2019 года неизвестные перечислили ему 69 GayCoins. При этом перевод сопровождался сообщением «Don’t blame until you do that», которое москвич перевел как «Не осуждай, не попробовав». Истец заявляет, что прислушался к этому совету и «погряз в однополых отношениях».

Мужчина заявляет, что произошедшие перемены ухудшили его жизнь. Он считает, что к этому его подтолкнула компания Apple, и требует от компании миллион рублей компенсации морального вреда. Москвич также заявляет, что перемены в жизни причинили ему «нравственные страдания».