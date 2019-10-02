Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

32
0 Оставить комментарий

Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Москва, 2 октября. Новое видео задержания в Москве звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой появилось на просторах Интернета.

На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов в присутствии понятых разъясняет актрисе, что она имеет право не свидетельствовать против себя и право на юридическую помощь. Кроме того, полицейский напомнил, что в случае отказа от медицинского освидетельствования звезду могут лишить водительских прав.

Бочкарева на видео заявила сотруднику полиции, что она не будет проходить тест на алкогольное и наркотическое опьянение.

В конце сентября в Сети появилось видео задержания 39-летней звезды с запрещенными веществами в Москве. Согласно результатам экспертизы, у актрисы был изъят сверток, в котором находился кокаин массой 0,69 грамма. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ. В данный момент артистка находится под подпиской о невыезде.

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев ранее сообщил, что Бочкарева после наркоскандала должна была прийти в студию к Андрею Малахову на эфир, но в итоге не явилась.

infox - new
Источник: РЕН ТВ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров