Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин анонсировал заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

48
0 Оставить комментарий

Путин анонсировал заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Государственного совета, посвященное вопросам здравоохранения. Об этом глава государства заявил на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения.

«Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — заявил президент РФ.

Российский лидер напомнил, что ранее поручил правительству к 1 октября подготовить предложения по модернизации первичного звена здравоохранения. Путин подчеркнул, что это чувствительная тема для граждан. Глава государства уточнил, что речь идет о фельдшерско-акушерских пунктах, районных поликлиниках, районных и межрайонных больницах. Путин отметил, что именно в эти пункты люди обращаются чаще всего.

Путин добавил, что важно не только обращать внимание на отношение людей к системе здравоохранения, но учитывать и то, что от работы этих учреждений зависит продолжительность жизни людей, демография и здоровье нации в широком смысле.

Также в ходе совещания глава российского государства сделал акцент на вопросах совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских сотрудников, а также на источниках и объемах финансирования региональных программ здравоохранения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров