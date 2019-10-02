Путин анонсировал заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Государственного совета, посвященное вопросам здравоохранения. Об этом глава государства заявил на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения.

«Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — заявил президент РФ.

Российский лидер напомнил, что ранее поручил правительству к 1 октября подготовить предложения по модернизации первичного звена здравоохранения. Путин подчеркнул, что это чувствительная тема для граждан. Глава государства уточнил, что речь идет о фельдшерско-акушерских пунктах, районных поликлиниках, районных и межрайонных больницах. Путин отметил, что именно в эти пункты люди обращаются чаще всего.

Путин добавил, что важно не только обращать внимание на отношение людей к системе здравоохранения, но учитывать и то, что от работы этих учреждений зависит продолжительность жизни людей, демография и здоровье нации в широком смысле.

Также в ходе совещания глава российского государства сделал акцент на вопросах совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских сотрудников, а также на источниках и объемах финансирования региональных программ здравоохранения.