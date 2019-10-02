Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали о погоде в октябре в разных регионах России

44
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали о погоде в октябре в разных регионах России

Москва, 2 октября. Октябрь будет теплым на юге России, в Сибири и на Урале, сообщил специалист Гидрометцентра Владимир Тищенко.

На юге Центрального, в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура воздуха будет выше климатической нормы в октябре. Ожидается потепление в Омской, Томской и Новосибирской областях.

На остальной территории России температура будет в пределах нормы. По словам синоптика, обильные осадки прогнозируются в Архангельской области и в Коми.

В европейской части страны будет в меру дождливо. На азиатской части России объем осадков соответствует норме октября, пишет «Российская газета».

Ранее синоптики предупредили жителей центральной части страны о сильных дождях. Москва также попала под действие антициклона, с пятницы дожди усилятся.

С 3 по 5 октября в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ураганного ветра.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров