Синоптики рассказали о погоде в октябре в разных регионах России

Москва, 2 октября. Октябрь будет теплым на юге России, в Сибири и на Урале, сообщил специалист Гидрометцентра Владимир Тищенко.

На юге Центрального, в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура воздуха будет выше климатической нормы в октябре. Ожидается потепление в Омской, Томской и Новосибирской областях.

На остальной территории России температура будет в пределах нормы. По словам синоптика, обильные осадки прогнозируются в Архангельской области и в Коми.

В европейской части страны будет в меру дождливо. На азиатской части России объем осадков соответствует норме октября, пишет «Российская газета».

Ранее синоптики предупредили жителей центральной части страны о сильных дождях. Москва также попала под действие антициклона, с пятницы дожди усилятся.

С 3 по 5 октября в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ураганного ветра.