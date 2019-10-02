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Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

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Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Москва, 2 октября. Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.

По версии следствия, замглавы авиакомпании привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг «Аэрофлоту», однако всю работу выполняли штатные юристы. Следствие ходатайствовало об аресте Александрова. Суд ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворил.

Ранее стало известно, что Александрова обвиняют в хищении 250 миллионов рублей. Меру пресечения также избирают его трем предполагаемым сообщникам. В «Аэрофлоте» сообщали, что в интересах следствия авиакомпания вынуждена воздержаться от комментариев.

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