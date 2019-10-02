Представитель «Газпрома» рассказал о перспективах сотрудничества со странами Африки

Санкт-Петербург, 2 октября. «Газпром» видит большой потенциал спроса на газ в Африке, поэтому намерен продолжать диалог для развития сотрудничества с африканскими странами. Об этом заявил представитель «Газпрома» Андрей Маслов в ходе выступления на форуме «Российско-африканский газовый диалог», который проходит в Петербурге.

По его словам, Африка занимает все более прочные позиции на мировом рынке газа. По итогам 2018 года страны Африканского континента добыли 237 миллиардов кубометров газа, что является рекордной цифрой. При этом 92 миллиарда кубометров газа были экспортированы.

Маслов отметил, что в течение ближайших 10 лет объемы добычи газа в Африке достигнут одного триллиона кубометров, что неизбежно окажет влияние на спрос и предложение.

Он также добавил, что большая часть газодобывающих стран Африки ориентированы на экспорт газа, что создает препятствия для развития совместных с Россией проектов.

Маслов напомнил, что в 2009 году «Газпром» и нигерийская государственная корпорация Nigerian National Petroleum Corporation создали совместное предприятие, которое должно было начать разработку новых газовых месторождений, а также строительство газотранспортной инфраструктуры. Однако в настоящее время совместное предприятие практически не функционирует, передает «ПолитЭксперт».

«Данная история иллюстрирует общие проблемы сотрудничества с Африкой в целом. Законодательная база и регуляторная среда в странах континента потворствует экспорту газа, а не внутреннему потреблению, и это мешает реализовываться совместным инвестиционным проектам», — отметил Маслов.

Он также добавил, что цена на газ для внутреннего рынка Нигерии превышает экспортную. Кроме того, нигерийские власти выдают лицензии на добычу газа одним и тем же компаниям, которые занимаются исключительно экспортом газа. В конечном итоге внутренний рынок газа в Нигерии остается не развитым.

«Мы, как крупнейший производитель и экспортер газа, заинтересованы в развитии африканских внутренних газовых рынков. Мы видим большой потенциал спроса на газ, который может использоваться не только в энергетике, но и в других областях», — сказал Маслов.

По его словам, «Газпром» видит большой потенциал спроса на газ в Африке и намерен продолжать диалог для развития сотрудничества со странами Африки.