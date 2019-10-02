Захарова назвала мертвым скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского

Москва, 2 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «мертвым» скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Однако пресса пытается поддерживать скандал в отсутствие нового компрометирующего американского лидера сюжета, добавила дипломат.

Захарова, выступая на сессии медиаконференции RT Media talk, привела скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского как пример продвижения кампании в публичном пространстве.

По ее мнению, пресса пытается раздувать скандал, который уже перестал быть актуальным. Захарова заявила, что журналистам «не хватает пазла в истории» вокруг звонка лидеров Украины и Соединенных Штатов.

«Не хватает этого пазла, а почему этого не хватает? Потому что это уже не может быть скандалом - мы все прочитали, мы все видели, там ничего нет. Но эту ситуацию надо поддерживать», — пояснила дипломат.

Она отметила, что пресса продолжает мусолить эту тему, поскольку не появилась новая история.

«А новая должна цепляться за эту, а эту уже невозможно отыгрывать — она уже мертва», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Сотрудник американской разведки счел разговор президентов США и Украины тревожным и направил жалобу своему руководству. Опубликованная Белым домом стенограмма подтвердила, что Трамп обратился к Зеленскому с просьбой провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Представители Демократической партии в палате представителей запустили процедуру импичмента против Трампа. Американского лидера обвинили в том, что с помощью иностранного государства он попытался дискредитировать своего конкурента перед выборами президента США. Сам Трамп обвинения категорически отрицает.