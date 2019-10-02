Генсек Совета Европы хочет посетить Москву с деловым визитом

Страсбург, 2 октября. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что хотела бы посетить Россию с целью обсуждения некоторых насущных вопросов.

«Я бы хотела посетить Москву, чтобы обсудить ряд вопросов. Некоторые из них связаны с кризисами, которые нам нужно урегулировать», — заявила генсек.

Возможные даты делового визита она не уточнила, однако ранее сообщалось, что Пейчинович-Бурич может посетить Россию осенью.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.

26 июня этого года ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла принять участие в июньской сессии.

Ранее, в апреле 2014 года, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это Россия заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Кроме того, Москва прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, что поставило под угрозу работу всей организации.

Впоследствии Россия предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума. По итогам голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение полуострова с РФ. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».