Художники скупили все стекло для уникальных витражей главного храма ВС РФ

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ задало немало творческих задач российским скульпторам, дизайнерам, художникам и мастерам. Для создания уникальных витражей Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки пришлось мобилизовать всех своих преподавателей, мастеров работ по стеклу и студентов и скупить все подходящее стекло на российских и зарубежных фабриках. Первые готовые элементы витражей с изображением военных наград и орденов увидел корреспондент Федерального агентства новостей.

«Такой огромный заказ — 40 орденов в витражном исполнении — это, конечно, возможность получить бесценный опыт и задействовать все наши ресурсы, всех наших художников, мастеров и технологов, — рассказывает глава Академии Сергей Андрияка. — Это и для студентов импульс получить новые знания и научиться работать в команде. С самого начала, когда задумывалась академия, мы предусматривали возможность коллективного опыта и выполнения подобного заказа совместно со студентами».

Но только своими силами с заказом Минобороны не справились бы, признается Сергей Андрияка — сроки исполнения он называет «не просто олимпийскими, а сверхолимпийскими», поэтому к созданию витражей привлекли сторонних мастеров. Работа началась летом, а в феврале уже предстоит монтировать их под куполом будущего храма.

Проект огромных витражей с 40 орденами и наградами потребовал стекла специфического качества — оно должно выдерживать температуру до 700 градусов для «спечения» и иметь особое мерцание. В России только фабрика в Брянске делает подходящее стекло, и то без мерцания, поэтому русским художникам пришлось потрудиться, чтобы заполучить нужное количество разных оттенков стекла для работы. Материал привезли из Италии, США, Китая и других стран, все это стекло соединяется и сплавляется с помощью всех техник, которые на сегодняшний день используют в витражном искусстве.

«Храм будет в основном выполнен в зеленых тонах защитной формы военных, — рассказывает Лев Лифшиц, художник по декоративно-прикладному искусству Академии. — Поэтому и у нас в стеклянном оформлении много зеленого, но ордены выполнены в разнообразной гамме – там есть и красные эмали, и золото, так что им в поддержку мы используем все оттенки. Все соединение цветов будет неразличимо на расстоянии 20 метров, и сверху будет давать эффект перламутрового свечения. Мы подбираем разные техники работы со стеклом так, чтобы на большой высоте свет играл, проходя через стекла, по-разному преломлялся через фактуру. В солнечные дни, когда солнце будут напрямик проходить через витражи, ордена будут цветной матрицей читаться на полу и стенах, а во время церковных служб дым от кадил будет попадать в столпы света, и они будут окрашиваться цветами».

У российских витражистов есть шанс поэкспериментировать в одном проекте сразу со многими техниками работы по стеклу. Гидроабразивная резка стекла позволяет на специальном станке сделать сложнейшие ажурные элементы, где не должна дрогнуть рука мастера. Остальные элементы нарезаются вручную — например, дубовые и лавровые листья на Ордене Победы. Стекло режется на полоски, крошечные кубики, красится специальными красками, чтобы потом слиться при высочайших температурах.

«У нас есть возможность показать вообще все, на что сегодня способны художники-витражисты, — говорит руководитель учебно-производственных мастерских Евгения Лебедева. — Мы соединяем материалы, цвета, способы нарезку, технику — так получаются самые красивые витражные ордена. У каждой фирмы свои палитры, свое звучание стекла, так что мы задействовали все вместе. Мы расписываем витражными красками под спекание, проводим фьюзинговое спекание стекла, а потом собираем элементам канву в технике тиффани».

Под вдохновением от работы над витражами все — от художников до технологов, рассказывает Евгения Лебедева. Наконец-то в Академии на полную мощность работают огромные фьюзинговые печи, а технологи рассчитывают разные варианты запекания стекла, подбирают температурные режимы и размеры объектов.

Первые готовые элементы витражей уже висят под прозрачным куполом Академии, где уже можно оценить игру света. И хотя непрофессиональным взглядом кажется, что и так достаточно хорошо, Сергей Андрияка настаивает на том, чтобы добавить в них живопись по стеклу и буквально вжечь краски в стекло под 600-градусным теплом.

Витражи будут монтироваться в купол и стены храма в специальных защитных стеклах — игре света это никак не повредит, но так за ними будет проще ухаживать. Ведь стоять им — по замыслу архитектора — века.