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Сирия новости 3 октября 07.00: Турция схватила «эмира» ИГИЛ, САА нанесла удары террористам в Идлибе и Латакии

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Сирия новости 3 октября 07.00: Турция схватила «эмира» ИГИЛ, САА нанесла удары террористам в Идлибе и Латакии

Сирия, 3 октября. Турецкая жандармерия захватила на границе «эмира» ИГИЛ1, сирийские войска нанесли удары по террористам, ВС Ирака уничтожили «спящую ячейку» боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удары по террористам в Латакии и Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостояла курдским силам в районе Телль-Рифата.

Турция: захватила «эмира» ИГИЛ на границе с Раккой, продолжила укреплять границу с Идлибом.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: застрелили бойца САА в Алеппо.

Курды: объявили о новом выпуске «Асайиш» в Манбидже, атаковала ССА на севере Алеппо, передали двух «детей ИГИЛ» представителям Австрии.

ВС Ирака: уничтожили «спящую ячейку» ИГИЛ в горах Хармин.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Латакия

Провинция Латакия

Правительственные силы, дислоцированные в горных районах Латакии (Джебель аль-Туркмен), нанесли артиллерийский удар по боевикам террористических группировок, дислоцированных в районе деревни Аль-Туффахия. Об этом сообщает сирийский новостной источник в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Военнослужащий правительственных сил был застрелен в Алеппо. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), снайпер, принадлежащий к одной из джихадистских группировок, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», застрелил бойца САА в районе Аль-Лерамуна.

Пожар вспыхнул в городе Аль-Баб, который находится на подконтрольной ССА территории Алеппо. Как сообщает новостное агентство Resal Post, причиной пожара стал взрыв склада боеприпасов и оружия в одном из жилых домов в городе.

Источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает об ожесточенных столкновениях между курдскими силами и протурецкими боевиками ССА в районе Аль-Маликии в провинции Алеппо.

Между тем курдский источник в Twitter (@NotWoofers) сообщает, что в Манбидже закончили 45-дневный курс обучения в академии имени Шахида Махмуда аль-Али и дали присягу новые бойцы курдских сил внутренней безопасности «Асайиш». Судя по этим сообщения, курды не собираются уходить из района Манбиджа, который Турция хочет включить в «зону безопасности», и уже в ближайшее время выпускники могут быть брошены против турецкой армии.

Провинция Хомс

Южная граница Сирии в провинции Хомс

Несколько десятков семей сирийских беженцев вернулись в свои дома в городе Аль-Кусайр на юго-западе провинции Хомс. Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, беженцы смогли вернуться после того как правительство восстановило жилые дома и коммунальное хозяйство в городе.

Напомним, Сирия и Россия в сотрудничестве с ООН продолжают усилия для окончательного расформирования лагеря беженцев «Эр-Рукбан», который находится в зоне американской оккупации на юге провинции Хомс.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Правительственные силы нанесли удар по позициям террористических группировок в провинции Идлиб. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), обстреляны были боевики в районе населенного пункта Кафр-Увейд.

Турция продолжает спешно укреплять границы с сирийской провинцией Идлиб для того, чтобы предотвратить проникновение беженцев с сирийской территории, сообщает агентство Enab Baladi со ссылкой на Daily Sabah. Уже существующая стена на границе Идлиба была укреплена бетонными блоками и колючей проволокой на протяжении 21 километра границы.

Напомним, после того как САА нанесла крупное поражение террористам «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок на юге Идлиба и в северных районах Хамы, поток дезертировавших боевиков вместе с семьями вместе с жителями Идлиба обрушился на контрольно-пропускные пункты на границе Турции. Это привело к многочисленным столкновениям, в ходе которых террористы «Тахрир аш-Шам» помогали турецкой армии сдерживать беженцев, в том числе с использованием оружия.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Полевой командир запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство1» был арестован арестован на границе Турции, куда пытался проникнуть из сирийской провинции Ракка. «Эмир» ИГИЛ был задержан в провинции Шанлыурфа, после того как турецкая жандармерия получила анонимный донос. На допросе мужчина, имя которого не называется, признался, что был «эмиром» (военным вождем) в сирийском городе Телль-Абъяд. При нем были обнаружены несколько документов, касающихся деятельности ИГИЛ в Сирии, сообщает Baladi News.

Провинция Хама

Провинция Хама

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что трое военнослужащих САА погибли на севере Хамы, подорвавшись на мине. Источники SOHR утверждают, что один из погибших — офицер в генеральском чине, однако подтверждений этой информации нет.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Курдская «автономная администрация в северной Сирии» передала двух «детей ИГИЛ» из лагерей беженцев в провинции Хасака курдским властям. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), процедура прошла в районе пограничного пропускного пункта «Замалка» в присутствии представителей МИД Австрии.

Ирак

Сирия новости 3 октября 07.00: Турция схватила «эмира» ИГИЛ, САА нанесла удары террористам в Идлибе и Латакии

Иракские силы безопасности уничтожили «спящую ячейку» группировки «Исламское государство» в провинции Салах-ад-Дин. Об этом сообщает The Baghdad Post со ссылкой на пресс-релиз военной разведки Ирака. Сообщается о том, что в результате тщательно подготовленной операции в горах Хармин были уничтожены главарь «спящей ячейки» Талиб Махмуд аль-Гарв и четверо его подручных. В операции принимали участие армейская авиация и силы «Хашд аш-Шааби».

Между тем в столице Ирака продолжаются масштабные народные протесты из-за непопулярных реформ и коррупции в стране. Как сообщает ANF News, в ходе столкновений полицейские силы применили огнестрельное оружие. На данный момент известно о двух погибших протестующих и не менее 200 раненых.

В ряде регионов Ирака также начались протесты, но менее ожесточенные, чем в Багдаде. Наиболее ожесточенные столкновения в Багдаде произошли на границе «зеленой зоны», внутри которой находятся все правительственные районы и представительства иностранных государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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