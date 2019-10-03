Сирия новости 3 октября 07.00: Турция схватила «эмира» ИГИЛ, САА нанесла удары террористам в Идлибе и Латакии

Сирия, 3 октября. Турецкая жандармерия захватила на границе «эмира» ИГИЛ1, сирийские войска нанесли удары по террористам, ВС Ирака уничтожили «спящую ячейку» боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удары по террористам в Латакии и Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостояла курдским силам в районе Телль-Рифата.

Турция: захватила «эмира» ИГИЛ на границе с Раккой, продолжила укреплять границу с Идлибом.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: застрелили бойца САА в Алеппо.

Курды: объявили о новом выпуске «Асайиш» в Манбидже, атаковала ССА на севере Алеппо, передали двух «детей ИГИЛ» представителям Австрии.

ВС Ирака: уничтожили «спящую ячейку» ИГИЛ в горах Хармин.

Провинция Латакия

Правительственные силы, дислоцированные в горных районах Латакии (Джебель аль-Туркмен), нанесли артиллерийский удар по боевикам террористических группировок, дислоцированных в районе деревни Аль-Туффахия. Об этом сообщает сирийский новостной источник в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Алеппо

Военнослужащий правительственных сил был застрелен в Алеппо. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), снайпер, принадлежащий к одной из джихадистских группировок, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», застрелил бойца САА в районе Аль-Лерамуна.

Пожар вспыхнул в городе Аль-Баб, который находится на подконтрольной ССА территории Алеппо. Как сообщает новостное агентство Resal Post, причиной пожара стал взрыв склада боеприпасов и оружия в одном из жилых домов в городе.

Источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает об ожесточенных столкновениях между курдскими силами и протурецкими боевиками ССА в районе Аль-Маликии в провинции Алеппо.

Между тем курдский источник в Twitter (@NotWoofers) сообщает, что в Манбидже закончили 45-дневный курс обучения в академии имени Шахида Махмуда аль-Али и дали присягу новые бойцы курдских сил внутренней безопасности «Асайиш». Судя по этим сообщения, курды не собираются уходить из района Манбиджа, который Турция хочет включить в «зону безопасности», и уже в ближайшее время выпускники могут быть брошены против турецкой армии.

Провинция Хомс

Несколько десятков семей сирийских беженцев вернулись в свои дома в городе Аль-Кусайр на юго-западе провинции Хомс. Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, беженцы смогли вернуться после того как правительство восстановило жилые дома и коммунальное хозяйство в городе.

Напомним, Сирия и Россия в сотрудничестве с ООН продолжают усилия для окончательного расформирования лагеря беженцев «Эр-Рукбан», который находится в зоне американской оккупации на юге провинции Хомс.

Провинция Идлиб

Правительственные силы нанесли удар по позициям террористических группировок в провинции Идлиб. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), обстреляны были боевики в районе населенного пункта Кафр-Увейд.

Турция продолжает спешно укреплять границы с сирийской провинцией Идлиб для того, чтобы предотвратить проникновение беженцев с сирийской территории, сообщает агентство Enab Baladi со ссылкой на Daily Sabah. Уже существующая стена на границе Идлиба была укреплена бетонными блоками и колючей проволокой на протяжении 21 километра границы.

Напомним, после того как САА нанесла крупное поражение террористам «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок на юге Идлиба и в северных районах Хамы, поток дезертировавших боевиков вместе с семьями вместе с жителями Идлиба обрушился на контрольно-пропускные пункты на границе Турции. Это привело к многочисленным столкновениям, в ходе которых террористы «Тахрир аш-Шам» помогали турецкой армии сдерживать беженцев, в том числе с использованием оружия.

Провинция Ракка

Полевой командир запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство1» был арестован арестован на границе Турции, куда пытался проникнуть из сирийской провинции Ракка. «Эмир» ИГИЛ был задержан в провинции Шанлыурфа, после того как турецкая жандармерия получила анонимный донос. На допросе мужчина, имя которого не называется, признался, что был «эмиром» (военным вождем) в сирийском городе Телль-Абъяд. При нем были обнаружены несколько документов, касающихся деятельности ИГИЛ в Сирии, сообщает Baladi News.

Провинция Хама

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что трое военнослужащих САА погибли на севере Хамы, подорвавшись на мине. Источники SOHR утверждают, что один из погибших — офицер в генеральском чине, однако подтверждений этой информации нет.

Провинция Хасака

Курдская «автономная администрация в северной Сирии» передала двух «детей ИГИЛ» из лагерей беженцев в провинции Хасака курдским властям. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), процедура прошла в районе пограничного пропускного пункта «Замалка» в присутствии представителей МИД Австрии.

Ирак

Иракские силы безопасности уничтожили «спящую ячейку» группировки «Исламское государство» в провинции Салах-ад-Дин. Об этом сообщает The Baghdad Post со ссылкой на пресс-релиз военной разведки Ирака. Сообщается о том, что в результате тщательно подготовленной операции в горах Хармин были уничтожены главарь «спящей ячейки» Талиб Махмуд аль-Гарв и четверо его подручных. В операции принимали участие армейская авиация и силы «Хашд аш-Шааби».

Между тем в столице Ирака продолжаются масштабные народные протесты из-за непопулярных реформ и коррупции в стране. Как сообщает ANF News, в ходе столкновений полицейские силы применили огнестрельное оружие. На данный момент известно о двух погибших протестующих и не менее 200 раненых.

В ряде регионов Ирака также начались протесты, но менее ожесточенные, чем в Багдаде. Наиболее ожесточенные столкновения в Багдаде произошли на границе «зеленой зоны», внутри которой находятся все правительственные районы и представительства иностранных государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.