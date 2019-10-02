Матвиенко назвала позитивным шагом подписание «формулы Штайнмайера»

Ташкент, 2 октября. Подписание Киевом, а также Донецкой и Луганской народными республиками «формулы Штайнмайера» является позитивным шагом, однако никаких интерпретаций быть не должно. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Она отметила, что в «формуле» Штайнмайера все шаги четко прописаны.

«Я считаю, что подписание Киевом, ДНР и ЛНР «формулы Штайнмайера» — позитивный, безусловно, шаг. Единственное, я боюсь, чтобы как бы не стали интерпретировать то, что надо делать. В этой «формуле» все четко прописано, пошагово», — цитирует слова Валентины Матвиенко ТАСС.

Спикер Совета Федерации добавила, что возможное исполнение всех пунктов «Формулы» стало бы давно ожидаемым решением украинских властей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера». Он отметил, что все заинтересованные стороны будут работать над перспективами проведения саммита в «нормандском формате». По его словам, российская сторона рассчитывает, что в ближайшей перспективе в этом вопросе наступит ясность.

Напомним, контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера». Она была названа по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, пришедшим к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против Донецкой и Луганской народных республик. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.