Мышь свалилась с потолка в Белом доме прямо на колени журналисту

Вашингтон, 2 октября. Корреспондент американского телеканала NBC Питер Александер сообщил, что в пресс-центре Белого дома на него с потолка упала мышь.

По его словам, данный инцидент стал самым волнительным событием, произошедшим в Белом доме за последние месяцы.

«Мышь буквально упала с потолка нашей студии в Белом доме и приземлилась мне на колени», — написал Александер в своем микроблоге Twitter.

Кроме того, журналист опубликовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена испуганная мышь, пытающаяся спрятаться под стеллажом у стены.

В момент инцидента в пресс-центре Белого дома присутствовало большое количество журналистов. После появления мыши все женщины вскочили со своих мест и быстро покинули помещение. В свою очередь мужчины начали «охотиться» за мышью, пытаясь поймать грызуна.

And here’s the video to prove it: pic.twitter.com/v6uSrh7KPH — Peter Alexander (@PeterAlexander) 1 октября 2019 г.

Стоит отметить, что ранее в американских СМИ неоднократно появлялась информация о наличии мышей в Белом доме. В конце 2017 года телеканал NBC сообщал, что сотрудники администрации президента США обращались в специальные службы с просьбой принять меры для уничтожения грызунов в Белом доме. При этом журналисты отмечали, что мыши «хозяйничают» в резиденции президента США на протяжении последних нескольких лет.