Мышь свалилась с потолка в Белом доме прямо на колени журналисту

Вашингтон, 2 октября. Корреспондент американского телеканала NBC Питер Александер сообщил, что в пресс-центре Белого дома на него с потолка упала мышь.

По его словам, данный инцидент стал самым волнительным событием, произошедшим в Белом доме за последние месяцы.

Кроме того, журналист опубликовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена испуганная мышь, пытающаяся спрятаться под стеллажом у стены.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp