Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Мышь свалилась с потолка в Белом доме прямо на колени журналисту

143
0 Оставить комментарий

Мышь свалилась с потолка в Белом доме прямо на колени журналистуВашингтон, 2 октября. Корреспондент американского телеканала NBC Питер Александер сообщил, что в пресс-центре Белого дома на него с потолка упала мышь.

По его словам, данный инцидент стал самым волнительным событием, произошедшим в Белом доме за последние месяцы.

«Мышь буквально упала с потолка нашей студии в Белом доме и приземлилась мне на колени», — написал Александер в своем микроблоге Twitter.

Кроме того, журналист опубликовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена испуганная мышь, пытающаяся спрятаться под стеллажом у стены.

В момент инцидента в пресс-центре Белого дома присутствовало большое количество журналистов. После появления мыши все женщины вскочили со своих мест и быстро покинули помещение. В свою очередь мужчины начали «охотиться» за мышью, пытаясь поймать грызуна.

Стоит отметить, что ранее в американских СМИ неоднократно появлялась информация о наличии мышей в Белом доме. В конце 2017 года телеканал NBC сообщал, что сотрудники администрации президента США обращались в специальные службы с просьбой принять меры для уничтожения грызунов в Белом доме. При этом журналисты отмечали, что мыши «хозяйничают» в резиденции президента США на протяжении последних нескольких лет.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров