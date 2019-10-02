Конго видит в России сильного и надежного партнера

Москва, 2 октября. Российский дипломат в Конго Георгий Чепик провел встречу с конголезским президентом Национального собрания Исидором Мвоубой. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время разговора Чепик и Мвоуба пришли к выводу, что России и Конго необходимо оживить межпарламентское сотрудничество, поскольку это важнейший институт представительной демократии. Также стороны обсудили предстоящий саммит Россия — Африка, который состоится 23-24 октября в Сочи.

Мвоуба напомнил, что в мае текущего года президент РК Дени Сассу-Нгессо посетил Россию, где провел личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры стран подписали несколько социально-экономических соглашений, которые сегодня работают на общее благо.

«Вместе с председателем Национального собрания мы рассмотрели сотрудничество между двумя государствами. Мы отметили необходимость заниматься этим в экономической, гуманитарной и управленческой областях. Укрепление отношений и сотрудничества между странами, а также их разнообразие являются основными приоритетами моего мандата», — подчеркнул Георгий Чепик.

Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо, как и большинство других африканских лидеров, подтвердил свое участие в предстоящем саммите. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя журналистам подготовку к историческому форуму Россия — Африка, заявил, что эта встреча призвана отразить переход российско-африканских отношений на более высокий уровень. Между Россий и Африкой выстроились крепкие дипломатические отношения, благодаря чему РФ сегодня является ведущим партнером для многих африканских стран.