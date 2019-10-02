Конституционный комитет Сирии открыт для удара в спину от США

Конституционный комитет Сирии окончательно сформирован и первое его заседание должно пройти уже 30 октября, заявил специальный представитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. После долгих девяти месяцев работы над составом комитета он сможет наконец начать работу для создания новой конституции Сирии, которая определит послевоенное устройство страны и условия проведения новых выборов. А после проведения выборов Сирия сможет перевернуть страницу своей истории и забыть о кровавой войне — если, конечно, не помогут услужливые «освободители» из-за океана.

Напомним, решение о создании сирийского конституционного комитета было принято в январе 2018 года, когда в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога с участием бывшего спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры. Комитет должен был заработать уже в январе 2019 года — однако запуск совещательного органа из 150 человек сильно затянулся. К лету бой шел буквально за каждое место в комитете, США неоднократно пытались сорвать процесс его формирования — однако даже после завершения работы все равно остались недовольные.

При этом у конституционного комитета не так много времени для того, чтобы написать для Сирии новую конституцию. Как заявил официальный представитель «Сирийского комитета по переговорам на высшем уровне» (SHNC) сирийской оппозиции Яхья Ариди в интервью арабскому изданию Enab Baladi: «Если комитет не выполнит свою работу за шесть месяцев, начнется хаос». И этот хаос может вынудить как Дамаск, так и мировое сообщество искать иные альтернативы для решения сирийской проблемы. Фактически это означает, что если комитет не сможет принять конституцию за полгода, США вновь попробуют свергнуть законного президента Башара Асада.

«Сам факт [начала работы комитета] чисто внешне смотрится очень положительно, потому что начало работы комитета означает завершение войны и переход в политическую плоскость, — отмечает военный эксперт Борис Рожин. Соответственно, можно начинать разговор о послевоенном устройстве Сирии, потому что с войной уже все понятно — Дамаск победил и обсуждать уже нечего».

Однако основная проблема созданного наконец конституционного комитета Сирии, хотя это звучит парадоксально, по мнению Бориса Рожина состоит в том, что его состав был согласован на фоне многочисленных побед САА и морального превосходства Башара Асада. В декабре 2015 года сирийской «умеренной оппозиции» уже предлагали гораздо более выгодный для них вариант 50/50 (половина делегатов от Дамаска и половина от оппозиции), но тогда они на это не согласились, напомнил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей. Теперь никто им ничего подобного не предложит. Однако в Сирии есть и другие недовольные, поэтому не стоит воспринимать формирование конституционного комитета как окончание проблем в стране.

«С точки зрения Сирии как целого этот конституционный комитет достаточно неустойчив, поскольку там не представлены курды и они не будут напрямую включены в обсуждение послевоенного будущего Сирии. Конституция Сирии, которую будут там согласовывать, будет учитывать курдов «по остаточному принципу», что создает проблемы в долгосрочной перспективе, — предупредил Рожин. Так или иначе после окончания американской оккупации в Рожаве нужно будет решать вопрос — в каком качестве курды останутся в Сирии. Если их права не будут учтены, то это создаст предпосылки для новой войны «с колес» предыдущей, как было с Версальским договором».

Созданный конституционный комитет отражает краткосрочные договоренности, необходимые для того, чтобы наконец покончить с войной между Дамаском и оппозицией — однако при этом не учитывает интересы курдов в послевоенной Сирии. Это — отличный шанс для США не допустить окончательного примирения в стране.

Сразу же после того, как стало известно о формировании комитета, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри потребовал участия в конституционном комитете проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), которая после уничтожения остатков «халифата» ИГИЛ1 выполняет для США функции оккупационной армии на севере Сирии. При этом ранее США жестко требовали от курдов полностью отказаться от диалога с Дамаском.

«Американцы сами предприняли все усилия, чтобы не допустить каких-либо договоренностей между Дамаском и SDF. Условия, выдвигаемые курдами, в Дамаске сочли откровенно неприемлемыми (сперва курды потребовали территориальной автономии в составе Сирии, и Дамаск был готов на это согласиться с определенными оговорками; однако в дальнейшем курды по «совету» США потребовали военной автономии от Дамаска и существования в Сирии двух отдельных вооруженных сил — арабских и курдских — и на такое беспрецедентное требование Башар Асад ответил решительным отказом. — Прим. ФАН). При прочих равных Дамаск предпочтет договориться с Эрдоганом», — считает Борис Рожин.

В результате Соединенным Штатам удалось добиться главного — курды не попали к конституционный комитет, оставшись в сфере влияния США, и теперь Штаты способны в любой момент использовать этот факт для делегитимизации и комитета, и конституции, которую он создаст, и даже предстоящих выборов президента Сирии.

«Они используют курдов как рычаг давления, заявляя, что северная Сирия не представлена — они сами создали эту ситуацию и теперь пытаются этой ситуацией манипулировать, используя курдов для давления на переговорный формат, который создали РФ, Иран и Турция. Не следует думать, что это серьезная попытка включить курдов в этот формат, — подчеркнул Рожин в интервью ФАН. — Нет, это именно делегитимизация и демонстрация того, что этот формат на самом деле неустойчивый».

Стоит отметить, что протурецкая «умеренная оппозиция» в Сирии — «естественный враг» курдов — объявила, что претензии SDF и США неправомерны: в комитет уже входят несколько представителей курдской национальности — причем и со стороны Дамаска, и со стороны оппозиции, и со стороны гражданского общества — поэтому претензии США бессмысленны. Главный переговорщик протурецкой оппозиции Наср Харири заверил, что курды «получат все возможности заявить о своих требованиях и принять участие в определении будущего Сирии».

На его слова отреагировал пресс-секретарь SDF Мустафа Бали, который заявил, что «наличие в комитете пары курдов из северо-восточной Сирии, связанных с Дамаском или оппозицией, не значит, что курды представлены в комитете».

Geir Pedersen must know that having a couple of Kurds from NE Syria who are allied with Damascus or the opposition doesn’t mean Kurds r represented in the committee. NE Syria administration have been totally left out of this process. Any other claim re Kurds&committee is false. https://t.co/k1OtloynSI — Mustafa Bali (@mustefabali) September 29, 2019

Между тем незадолго до объявления о завершении формирования конституционного комитета произошло другое важное событие, которое мало выходило за пределы арабских СМИ — делегация бизнесменов из Объединенных Арабских Эмиратов приняла участие в Дамасской международной ярмарке. Сразу после этого власти Эмиратов заявили о том, что рассматривают вопрос восстановления дипломатических отношений с Дамаском.

Арабский мир вновь поворачивается лицом к Сирии, и теперь, когда Дамаск получает видимое международное признание, американцы больше не могут запрещать курдам иметь дело с Башаром Асадом. От США курды получили только оружия убийства и авиационную поддержку для борьбы с ИГИЛ. Асад и Эмираты, которые проявляют явный интерес к реконструкции Сирии, могут дать им гораздо больше.

В начале сентября лидер «Демократической партии Курдистана» Салих Муслим уже объявил, что «мы готовы в любой момент ехать в Дамаск и договариваться». Курдские политики понимают, что арабские инвестиции необходимы для восстановления Сирии — и если курды не восстановят полноценный контакт с Дамаском, то рискуют оказаться не только без места в конституционном комитете, но и вовсе «у разбитого корыта» в послевоенной Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.