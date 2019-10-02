Ляшко возвращается из «политического отпуска» спасать Украину

Киев, 2 октября. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что возвращается из «политического отпуска». По словам политика, на этот шаг он пошел, чтобы не допустить «капитуляции» Украины.

Видео с заявлением было опубликовано на странице Ляшко в Facebook.

«Я был в отпуске — страну продают и предают: то одни формулы подписывают, то вторые, то третьи. И капитуляцию впаривают нам под разговорами о мире. Поэтому я говорю и Зеленскому, и нынешней власти, и всем украинцам: я возвращаюсь из политического отпуска», — заявил Олег Ляшко.

Он добавил, что «возвращается из отпуска», чтобы «не дать продать Украину», не позволить «капитуляцию» и «объединить нацию для защиты своего будущего».

Ранее Ляшко призвал «вынести на вилах» Верховную раду и правительство Украины за решение разрешить продажу земли. Кроме того, лидер Радикальной партии также пообещал сжечь здание парламента. До этого политик заявлял, что решил объединиться с Виталием Кличко для борьбы с «зеленой чумой».

Напомним, Ляшко баллотировался на пост президента Украины в 2019 году. Занял седьмое место среди кандидатов в первом туре выборной гонки.