Симферополь, 2 октября. Депутат земельного парламента в Норвегии Хендрик Вебер, который возглавил делегацию западных стран в Крыму, призвал прекратить санкции против полуострова.

Он отметил, что антикрымские санкции по сути являются нарушением прав человека, поскольку вводят ограничения против ни в чем не повинных людей.

«Если в их паспорте написано, что они являются жителями Крыма, для них закрыта дорога в Европу, в Америку, а это усложняет сотрудничество, в том числе между образовательными учреждениями. Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций», — отметил Вербер.

Депутат добавил, что норвежские парламентарии теперь планируют принять участие в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, приехав на полуостров на поезде.

Другой член делегации, представитель Нидерландов Винховен Майкел считает, что введенные против региона санкции — и вовсе незаконны. По его словам, все разговоры о якобы «оккупации» Крыма являются следствием работы украинской пропагандистской машины, которую финансирует Запад, чтобы подобраться ближе к российским границам.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин называл санкции против Крыма фактическим признанием референдума. Он отметил, что санкции по сути являются наказанием крымчан за то, что они решили воссоединиться с Россией.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.