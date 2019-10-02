На руинах Капитолия. Роман Носиков развалинами политсистемы США удовлетворен

В Америке — страшный скандал и без пяти минут погромы. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что начала процедуру импичмента Дональда Трампа.

«Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов… Даю указание нашим шести комитетам — приступить к проведению собственных расследований. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона», — отчеканила Пелоси.

По мнению демократов типа Пелоси, измена Трампа выразилась в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, принуждая того к расследованию коррупционных преступлений, предположительно совершенных на Украине Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

При этом Джо Байден — прямой соперник Трампа на будущих выборах, способный помешать «сделать Америку снова великой».

Напоминаю, что согласно демократической версии мироздания, Трамп пришел к власти исключительно благодаря «российскому вмешательству в выборы», и вообще он, весьма вероятно, является агентом Владимира Путина. А в соответствии с трамповской версией мировоззрения, это как раз Пелоси и Байден мешают ему «грейтэгейнить» США — и для этого их клиентура на Украине вмешивалась в американские выборы-2016 на стороне Хиллари Клинтон.

При этом, по мнению экспертов, импичмент Трампа крайне маловероятен. Вот что, к примеру, говорит об этом бывший офицер армии США и эксперт по борьбе с терроризмом Скотт Беннетт:

«Импичмент невозможен. Это нелепо, смешно. Это лишь драма в политическом театре, безнадежная и отчаянная попытка демократов отвлечь американцев от темы с сыном Байдена, а самого Трампа — от расследования причастности Байдена к коррупции на Украине».

Впрочем, это никак не сказывается на боевом настрое Клинтон, которая буквально только что на телевизионной передаче вместе с публикой скандировала: «В тюрьму!» — имея в виду, разумеется, нынешнего президента.

Но все эти версии — лишь стандартная комплектация. А есть еще и «люкс». После того как администрация Белого дома опубликовала переговоры Трампа и Зеленского, все та же сенатор Пелоси заявила, что и к скандалу из-за указанного разговора тоже причастна… Россия.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высказывания Пелоси паранойей, а пресс-атташе российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что переговоры с США теперь небезопасны.

И она совершенно права: если переговоры двух президентов могут быть в любой момент опубликованы для смягчения (или обострения, тут американцев не поймешь) внутренних конфликтов, то это означает, что американская внешняя политика стала играть роль подчиненную в отношении разросшихся внутренних проблем бывшей сверхдержавы. И поэтому проще общаться с президентом США (да и с кем угодно в США) с помощью открытых писем. Что сводит к нулю любую тайную дипломатию.

Все, что мы наблюдаем: полная безответственность и инфантильность высших лиц в государстве, примат их личных интересов над интересами страны, щедро рассыпаемые обвинения в работе на Путина как инструмент политической борьбы, объявление «рукой Кремля» вообще всего подряд, потому что стыдно и невыгодно излагать реальные причины происходящего, — весь этот цирк мы уже видели в более примитивном, сельском варианте. В антураже из вышитых рубах, вил, шароваров и крынок на плетне. На Украине.

Политическая система Америки создала нынешнюю Украину с целью сдерживания России и теперь сама же страдает. Но не просто от украинского влияния на себя — дело даже не в этом. Просто в Вашингтоне на первых ролях сейчас люди, сделавшие из Украины наблюдаемый нами позор. И эти люди на наших глазах применяют внутри США весь свой арсенал гадких умений, предназначенных, в общем-то, для других стран.

Эти умения предполагают злоупотребление демократическими институтами и постепенное превращение их в инструмент уничтожения суверенитета. И — вмешательство, вмешательство, вмешательство. Только в случае с Трампом демократы решили вмешаться уже даже не во внутренние дела России, а в конфиденциальный разговор первого лица собственного государства.

Так противостояние Клинтон и Трампа уничтожает политическую систему США. Уничтожает партии, систему их сдержек и противовесов — целую политическую культуру. А также свободу прессы и независимость юстиции.

И все это еще можно было бы, наверное, поправить, если бы не одно «но». Дело в том, что политическая система США пытается решить принципиально нерешаемую задачу — сохранить несохраняемую гегемонию.

Точно так же Украина пытается победить Россию, что автоматически принуждает ее воевать против себя самой. Потому что Украина — это часть Русского мира: с русской культурой, языком, историей и населением. А значит, передовая такой войны будет неизбежно проходить через саму Украину. Вот прямо по Днепру.

Но признать эти факты текущая киевская элита не в состоянии, так как она изначально набиралась под проект «Украина — не Россия», и отказ от его реализации означает их увольнение, с перемещением из социального лифта в социальный мусоропровод.

И с Америкой все примерно так же — там вообще живут по стереотипам 1990-х годов.

Вот почему у США и Украины остается только один способ взаимодействия с реальностью, изложенный в старом анекдоте про прапорщика и обезьяну, — реальность предлагается просто сильнее трясти.

Вариативность заключается только в том, какую именно часть реальности подвергнуть тряске. Наказывать ли Россию, а с ней и Европу, при помощи Украины и других лимитрофов? Или попытаться избить Китай торговыми санкциями?

Остановить этот процесс невозможно. Далее он будет только нарастать. И однажды какой-нибудь русский турист, будучи проездом в дымящемся Вашингтоне, напишет на Капитолии: «Развалинами политической системы США удовлетворен. Можем повторить».