Ташкент, 2 октября. Включение в осеннюю сессию ПАСЕ дебатов по митингам в Москве говорит о предвзятом отношении к России русофобского меньшинства. Об этом заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это опять обособленное, предвзятое отношение к России русофобского меньшинства, которое все время пытается подбросить дрова в уже потухший костер», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также задалась вопросом о том, какое отношение к московским демонстрациям имеет ПАСЕ, и отметила, что организация в таком случае почему-то не рассматривает бушевавшие в Париже «желтые жилеты».

Напомним, летом этого года в Москве прошли протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской государственной думы, зачастую незаконные.

Поводом для них послужило решение Мосгоризбиркома снять с выборов в Мосгордуму ряд кандидатов, допустивших нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

Следственным комитетом РФ было возбуждено несколько уголовных дел по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. В начале августа Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК) скандального блогера Алексея Навального.

В конце сентября Федеральное агентство новостей представило собственное расследование о выборах в России в 2019 году «Анатомия протеста», в котором удалось установить, что каждый несанкционированный митинг и пикет в России, каждый эпизод столкновения с полицией был спровоцирован Западом.