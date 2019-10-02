Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». События дня. ФАН-ТВ

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве. В нем традиционно участвуют руководители зарубежных энергетических ведомств, главы крупнейших международных и российских компаний, руководство субъектов Российской Федерации, ведущие международные эксперты и организации.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума. И, конечно же, не обошлось без вопросов о газопроводе «Северный поток — 2». Ведь он построен уже на 83%, и, как заверил глава государства, будет достроен. А вот контракт о транзите через Украину скоро закончится. Но Россия готова продлить его на год, если не будет подписано новое соглашение.

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти. Это не очень просто будет сделать. То мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку», — заявил президент России.

Затронули также и тему газопровода «Сила Сибири», который совсем скоро будет запущен в работу. По нему газ пойдет в Китай. И Владимиру Путину пришлось развеять появившиеся слухи о том, что у России якобы слабая позиция на переговорах с Китаем.

«Говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе, и в этой сфере. Это чушь, у нас сложные были переговоры многолетние. И вообще наши китайские друзья сложный переговорщик, но мы нашли общее оптимальное решение, которое отвечает интересам как Китая, так и России», — подчеркнул российский лидер.

Не обошли стороной отношения США и России, вспомнили встречу лидеров в Хельсинки, после которой пока никаких видимых подвижек в улучшении сотрудничества замечено не было. Но такое поведение Америки вполне понятно.

«Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы США они сыграли свою роль, и отношения между РФ и США вернутся в нормальное состояние. Этого пока нет. Это правда. Мы также видим, что позиция самого президента Трампа, во всяком случае, так, как она публично формулируется, не меняется в отношении России. Он хочет восстановления этих отношений. Мы это приветствуем. И будем использовать любую возможность, чтобы эти планы были реализованы», — отметил Путин.

Еще не утихли слухи о якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, как сейчас многих уже начинают интересовать планы по вмешательству в выборы 2020 года. Президент не упустил момента хорошо пошутить на этот счет.

«По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно», — сострил президент.

В конце Владимир Путин резюмировал, Россия занимается решением внутренних проблем. Международный форум «Российская энергетическая неделя» закончится 5 октября.