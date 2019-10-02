Историки рассказали о роли Запада в разжигании Второй мировой войны

Значительная доля вины в том, что Вторую мировую войну не удалось предотвратить, лежит на руководстве западноевропейских стран, в первую очередь – Англии и Франции. Об этом говорили выступающие на международной конференции, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В последние годы Пакт Молотова-Риббентропа преподносится западными историками чуть ли не как главная причина нападения гитлеровской Германии на Польшу, положившего начало самой кровопролитной в мировой истории войне. В то время как любому профессиональному историку, изучающему этот период, известно, что план нападения на Польшу в Берлине утвердили еще весной 1939 года.

Председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит не только на руководстве нацистской Германии, но отчасти и на руководстве Франции и Великобритании. Ведь именно эти страны избрали тактику «умиротворения агрессора», что в конце концов и привело к нападению Германии на СССР.

«Предпосылки Второй мировой войны сложились не в одночасье. Основная вина за развязывание этого конфликта, безусловно, лежит на германских нацистах. Однако, объявив врагом Советский Союз и русский большевизм, гитлеровская идеология находила немало защитников в высоких кабинетах европейских столиц, прежде всего, Лондона и Парижа», — отметил Нарышкин.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян напомнил об опасности политизации истории.

«30 лет назад я был на конференции, посвященной 50-летию начала Второй мировой войны. Уже тогда политизированный подход к истории имел место, как просматривается он и сейчас. Это опасно и мало приемлемо для профессионального историка», — отметил академик.

Тему Второй мировой войны надо полностью отдать истории, считает Чубарьян. Вместо этого мы видим, что она остается предметом для обсуждения, а нередко и спекуляций со стороны политологов и журналистов, добавил историк.

«Войны не начинаются из-за каких-то случайных фактов. В 30-е годы все видели, к чему идет дело. Лига Наций, как раз и созданная для предотвращения войны, не справилась с этой задачей. В ней шли бесконечные и безрезультатные дискуссии о разоружении», — рассказал историк.

И самое главное, по мнению научного руководителя ИВИ РАН, Мюнхенское соглашение в сентябре 1938 года, отрицательно сказалось на духе международных отношений.

«Самое плохое было даже не в том, что Чехословакию вынудили отдать часть своей территории. Сам метод решения международных проблем таким способом был явно неконструктивен и разрушителен», — отметил историк.

Недооценка опасности угрозы нацистской Германии и нежелание идти на компромиссы обусловили провал переговоров между СССР и Англией и Францией о создании антигитлеровского союза в 1939 году.

«В Москве действовали, исходя из логики осажденной крепости социализма, в то время как в Лондоне и Париже не могли примириться с социальными экспериментами СССР. Сталин не без оснований боялся, что в Европе возникнет единый антисоветский фронт. Сталин к этому времени, по большому счету, пожертвовал идеей мировой революции ради возвращения к национальным истокам в СССР», — рассказал Чубарьян.

Историк так же сослался на недавно рассекреченную записку начальника генерального штаба Красной Армии Бориса Шапошникова, написанную в 1938 году. В ней наиболее вероятными врагами СССР в грядущей войне были названы Германия, Япония и Польша. А наиболее вероятными союзниками – Англия и Франция.

«То есть в СССР всерьез рассматривали вероятность заключения союза с западными государствами, несмотря на идеологические разногласия», — отметил историк.

Схожую мысль о том, что именно непоследовательность Англии и Франции сделала невозможным заключения антигитлеровского союза еще до нападения Третьего рейха на Польшу, содержится в записке генсека СССР Никиты Хрущева от 1954 года, которую привел в своем выступлении директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин. По мнению генсека, Вторую мировую войну можно было бы предупредить.

«Однако многие силы в Англии и Франции не были против войны, скорее хотели направить ее на Восток», — писал руководитель СССР.

По мнению Хрущева, эти страны вели себя так, что подсказывали Гитлеру, что он может свободно действовать против СССР. Конечно, Гитлер это понял, но решил действовать по-своему. Он считал, что наиболее опасный противник для Германии — это не Советский Союз, а Франция и Англия, именно поэтому сначала он напал на Францию. СССР, видя, что потенциальные союзники ведут себя таким образом, тоже решил подстраховаться и как можно сильнее оттянуть войну, чтобы подготовиться к ней.

По словам директора Института истории Национальной академии наук Белоруссии Вячеслава Даниловича, воссоединение Западной Белоруссии с БССР в 1939 году в результате так называемого Польского похода Красной Армии воспринималось и воспринимается в белорусском обществе как факт положительный, вопреки нынешним трактовкам об агрессии СССР против Польши. Данилович напомнил, что в Красной Армии существовала установка без крайней необходимости не вступать в бои с польскими воинскими частями. А подавляющее большинство жителей Западной Белоруссии воспринимало Красную Армию, как армию-освободительницу. В итоге белорусский народ обрел единство и смог полноценно развиваться в составе СССР.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, как сегодня воспринимается в чешском обществе Мюнхенский договор, ученый Института истории Чешской академии наук Эмил Ворачек заявил, что многие аспекты этого соглашения сегодня в Чехии замалчиваются, остаются в тени. Среди историков нет единого мнения, насколько сильно этот договор способствовал дальнейшему сползанию к Второй мировой войне.

«В чешских СМИ сегодня преобладает негатив по отношению к советскому периоду истории страны, однако в обществе остается понимание, что, если бы Вторая мировая война окончилась победой нацизма, нас, чехов, как народа уже не было бы. Это самый главный вывод, основанный на исторической памяти нашего народа. Поэтому мы остаемся благодарны тем 140 тысячам советских воинов, которые погибли при освобождении Чехословакии», — резюмировал собеседник ФАН.

Вторая мировая война началась, по мнению большинства историков, 1 сентября 1939 года и продлилась шесть лет. Она стала самой кровопролитной в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Жертвами Второй мировой войны по разным оценкам стали от 55 до 70 миллионов человек.

В Москве состоялась международная научная конференция, посвященная 80-летию начала Второй мировой войны, в которой приняли участие ученые из Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Норвегии, Польши, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции и Чехии.