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Врач рассказал о последствиях прогулок без шапки

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Врач рассказал о последствиях прогулок без шапки

Москва, 2 октября. Прогулки без шапки в холодное время года чреваты серьезными последствиями для здоровья. Об этом в среду заявил доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

«Длительное пребывание на холоде без шапки может спровоцировать простудные явления верхних дыхательных путей», — пояснил он изданию «Слово и дело».

Риск заболевания увеличивается, если выйти на улицу с мокрой головой после посещения бассейна или сауны. В то же время Карабиненко опроверг популярное мнение о том, что выход на улицу без шапки зимой может спровоцировать развитие менингита. В горле человека действительно живет множество микроорганизмов, способных вызвать менингит, однако прямой связи между этим заболеванием и охлаждением головы — нет.

Ранее главный терапевт Минздрава Оренбургской области Светлана Быкова рассказала о профилактике повышенного артериального давления. Врач отметила, что пациенту нужно отказаться от вредных привычек — сигарет и алкоголя. Можно восстановить давление без таблеток, если повысить физическую активность. Ежедневно рекомендуется гулять не менее 30 минут, лучше это делать перед сном.

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Источник: Слово и дело
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