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«Шальке» интересуется игроком «Краснодара»

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«Шальке» интересуется игроком «Краснодара»

Москва, 2 октября. Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес интересен немецкому «Шальке», сообщил Федеральному агентству новостей источник.

По словам источника, эквадорский футболист последний год регулярно просматривается представителями немецкого клуба. Отмечается, что гельзенкирхенцы готовы заплатить сумму отступных, которые прописаны в контракте краснодарцев с Рамиресом: она составляет 10 млн евро.

Отмечается, что клуб, вероятнее всего, предпримет попытку подписать футболиста уже в ближайшее трансферное окно.

25-летний футболист уже выступал в Германии сначала за «Дюссельдорф» с 2013 года, затем отдавался на правах аренды в «Нюрнберг». В 2015 году он перешел в венгерский «Ференцварош», откуда в январе 2017 года отправился в «Краснодар» за 1,5 млн евро. С тех пор он провел за российский клуб 89 матчей и стал автором 7 результативных передач. По оценкам transfermarkt.de, его стоимость составляет 7,5 млн евро.

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