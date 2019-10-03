Бежавший посол США Хантсман запомнится болтанием в проруби и картой для оппозиции

Посол США в РФ Джон Хантсман, отработав в Москве два года вместо стандартных для Госдепартамента трех, покидает свой пост 3 октября. Имя его преемника в здании на Новинском бульваре пока не названо, однако глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает сразу несколько потенциальных кандидатур, среди которых называются нынешний первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан и посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Данная «смена вех» — хороший повод для того, чтобы не только подвести черту (может быть, еще не окончательную) под «приключениями мормона в России», но и задуматься о нынешнем состоянии, а также о перспективах российско-американских дипломатических отношений.

Вы еще помните, кто такой Джон Байерли? Наверное, вряд ли. Но, может быть, вы что-нибудь слышали про его отца Джозефа? Того самого, единственного из американцев, которому в годы Второй мировой войны довелось повоевать против нацистов в составе и армии США, и Красной Армии, — с семимесячным «перерывом» на немецкий концлагерь для военнопленных?

В любом случае, Джон Байерли пока остается последним «нормальным» американским послом, который даже в условиях начала «болотных» протестов зимы 2011—2012 годов не выходил за рамки дипломатических норм и приличий. Начиная с его преемника Майкла Макфола, ставшего послом в Москве 10 января 2012 года, вмешательство США во внутренние дела России напрямую через американское посольство стало совсем уж наглым и неприкрытым.

Как известно, Макфол, даже не вручив верительных грамот тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву, созвал в посольскую резиденцию всех представителей «болотной оппозиции»: от коммунистов до крайних либералов и националистов, — а те с радостью откликнулись на это приглашение, как обитатели какого-нибудь «бантустана», до общения с которыми снизошел белый господин.

После чего новый американский посол, известный как теоретик «цветных революций», на все время своих полномочий стал «нерукопожатным» для Кремля, и ему оставалось разве что с плохо скрываемой завистью следить из Москвы за «евромайданными» успехами своих коллег на Украине, выказывая свою полную поддержку киевским неонацистам.

Неумеху и неудачника Макфола 1 августа 2014 года сменил в Москве похожий на добродушного моржа успешный практик «цветных революций» Джон Теффт — кстати, прямо причастный и к конфликту в Южной Осетии (был послом в Тбилиси с августа 2005 аж по сентябрь 2009 года, больше разбираясь с катастрофическими для Грузии последствиями «войны 08.08.08»), и к подготовке Евромайдана на Украине (был послом в Киеве с декабря 2009 года по август 2013 года).

Теффт запомнился совместной с Викторией Нуланд дегустацией пельмешек со сметаной в «Вареничной №1» и — опять же! — безуспешными попытками «замутить Майдан» в Москве. Говорят, что он привез с собой (дело было буквально через две недели после катастрофы малайзийского Boeing) ультиматум для Кремля, включавший пункты относительно Крыма, Донбасса и Украины, но никакого ответа на него так и не получил.

Трамповский посланник Джон Хантсман-младший, в отличие от этой пары обамовских «колонизаторов России», имевших немало общего с пробковыми шлемами из своего багажа, был не столько политическим диверсантом, сколько бизнесменом, представителем одной из самых могущественных ТНК современности — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, а проще говоря мормонов. Их «химическим» филиалом, по сути, является его «семейная» фирма Huntsman Corp., которая как раз в 2017 году потерпела неудачу с попыткой купить швейцарскую Clarient (Hoehst+Sandoz) и выйти на второе место в списке крупнейших химических компаний мира.

Полная характеристика весьма незаурядной фигуры Джона Хантсмана-младшего, всегда не отличавшего «государственный карман» от «семейно-корпоративного», и его личного «кейса» для России были даны в предыдущих статьях Федерального агентства новостей.

Напомним, что русского языка он не знает и даже не пытался его учить или делать вид, что учит, зато 21 января 2018 года он аж целый один раз окунулся в крещенскую прорубь у Новоиерусалимского монастыря — «чтобы лучше понять Россию». Но его «послужной список», заработанный в России за два года пребывания в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла США, весьма показателен. Конечно, не посол определяет политику своего государства по отношению к стране пребывания. Но он способен в определенной мере влиять на эту политику, порой чрезвычайно сильно. Достаточно вспомнить в этой связи хотя бы знаменитую «длинную телеграмму» посла США в СССР Джорджа Кеннана от 22 февраля 1946 года.

В целом миссия Хантсмана проходила на фоне нарастающей антироссийской истерии в США, по размаху сопоставимой с разгаром «холодной войны», то есть с эпохой маккартизма конца 1940-х—первой половины 1950-х годов, или даже превосходящей ее. Во всяком случае, до обвинений действующего президента США в том, что он является агентом враждебных Америке сил даже тогда дело не доходило (хотя Маккарти и Ко удалось преодолеть президентское вето, собрав более 2/3 голосов и в Палате представителей, и в Сенате, чего сегодня нет и близко).

Комментируя отставку Хантсмана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что его работа пришлась «на самый тяжелый период российско-американских отношений», но посол США предпринимал усилия, чтобы придать им «конструктивные характеристики». Иными словами, великодушный Кремль «подсластил пилюлю» для очередного дипломата-неудачника.

Ведь слова Пескова были сказаны уже после публикации на сайте посольства США карты с маршрутом и временем несогласованного митинга оппозиции 3 августа в Москве и объяснений представителя посольства по этому поводу в МИД РФ. А также после обнародования доказательств причастности генконсульства США к «скверным протестам» в Екатеринбурге (параллельно с Хантсманом пришлось подать в отставку и генконсулу США в «столице Урала» Полу Картеру).

Перед нами — не просто громкий дипломатический скандал с участием высокопоставленных американских дипломатов, но и их откровенный провал. Ведь вмешательство во внутренние дела чужой страны лишь тогда чего-то стоит, когда надежно спрятано от глаз. Хантсман не смог справиться даже с этим — и теперь досрочно бежит из России.

По данному поводу устами сенатора Алексея Пушкова российская власть специально отметила, что американцы в отношениях с Москвой «дошли до ручки», но есть надежда, что дальше «пробивать дно» они уже не рискнут. Хотя, конечно, «исключительная нация» останавливается только в том случае, когда натыкается на кольт, приставленный к своему виску, — да и то далеко не всегда…