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Убитый в Москве следователь занимался делом Фриске

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Убитый в Москве следователь занимался делом Фриске

Москва, 2 октября. Убитый на проходной Следственного комитета в Техническом переулке в Москве сотрудник ведомства Владислав Капустин рассматривал жалобу «Русфонда», связанную с хищением пожертвованных на лечение певицы Жанны Фриске денег.

По информации издания «Московский комсомолец», Капустин, занимавший должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан СКР, вел дело о миллионах, выделенных на лечение смертельно больной исполнительницы.  

Во вторник мужчина напал с ножом на сотрудника СК Владислава Капустина в Москве. Получивший ранение Капустин был экстренно госпитализирован. Несмотря на попытки врачей спасти жизнь правоохранителя, он скончался.

Подозреваемый в нападении на сотрудника СК задержан. На видео, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей, он заявил, что набросился на следователя, потому что в ведомстве «мое заявление выкидывают».

«Русфонд» обратился в суд после того, неистраченные на лечение Фриске деньги не были возвращены. Накануне стало известно, что наследники звезды сцены полностью рассчитались с благотворительной организацией.

Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет 15 июня 2015 года, у нее был рак мозга.

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Источник: Московский комсомолец
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