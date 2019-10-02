Киев, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма. Об этом он заявил на заседании комиссии по вопросам правовой реформы.

В ходе выступления Зеленский назвал одним из приоритетов его работы «правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий». Для этого, по словам президента Украины, необходимо разработать «концепцию переходного правосудия», которая будет предусматривать меры по возмещению ущерба жертвам войны, наказанию виновных в совершении тяжких преступлений, а также «получение правды о ходе событий». Кроме того, Зеленский призвал разработать стратегию «деоккупации» и «реинтеграции населения».

«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, — а в некоторых случаях и освобождение от нее, — за сотрудничество с оккупационными властями», — заявил Зеленский.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота на Украине отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. С целью урегулирования конфликта на Украине были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.

Что касается Крыма, то полуостров воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако в Киеве до сих пор отказываются признать итоги волеизъявления крымчан.

Ранее Зеленский сообщил, что Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса. Глава Украины подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать постоянно в случае проведения выборов в соответствии с конституцией и законами Украины.