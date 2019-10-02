Политолог объяснил, о каком «тяжелом наследии» Зеленского говорил Путин

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» сообщил, что президенту Украины досталось «тяжелое наследие».

«Я даже не знаю, что там осталось (на Украине. — Прим. ФАН). Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование… Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но прежде всего ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», — сказал Путин.

Самым главным наследием, с которым придется разобраться президенту Украины Владимиру Зеленскому, можно считать борьбу с радикалами в стране, уверен лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

По его мнению, со стороны российского президента, кроме миролюбия, просматривается великодушие к Зеленскому.

«Но мы же не можем напрашиваться с этой помощью», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, Зеленский является внуком солдата Советской армии, которая победила фашизм в 1945 году, подчеркивает политолог.

«Однако, находясь на посту президента, Зеленский заигрывает с бандеровцами, говоря о том, что эти нацистские коллаборанты имеют право на собственное мнение. По сути те самые коллаборанты, которые должны были убить его деда, если бы он не воевал. В этой части у него очень тяжелое наследие», — сообщил собеседник ФАН.

По словам политолога, «вторым наследием» для Зеленского стала «страна, разодранная в клочки после правления Петра Порошенко».

«Это была матрица лжи, которая наложена на Украину внутри и снаружи. В этом плане Украина, заигрывая то с одним, то с другим, обслуживала интересы других государств», — рассказал эксперт.

Однако самым главным наследием, с которым Зеленскому придется разобраться, если он хочет состояться как политик и президент, можно назвать борьбу «с теми самыми радикалами», поясняет Кот.