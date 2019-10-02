Главные новости 2 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 2 октября.

На экс-кандидата в Мосгордуму Меркулова напали после разоблачающего сторонников Навального интервью для ФАН. Экс-кандидату в Мосгордуму пришлось отстреливаться от напавших на него бандитов Навального.

Обвал арочного моста в тайваньском уезде Илань сняли на видео; кадры его обрушения опубликовал сингапурский телеканал Channel NewsAsia. Обвал моста на Тайване попал на видео.

Президент подчеркнул, что Москва давно была готова к переговорам с Киевом, однако Украина никак не могла «раскачаться». Путин заявил о готовности РФ на год продлить контракт с Украиной на транзит газа.

Автобус рухнул в пропасть на юге Перу, в результате, по последним данным, погибли 23 человека, пострадали — более 30. Автобус рухнул в пропасть в Перу, десятки погибших.

Астролог из ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Василиса Володина рассказала, кто снимается в передаче. Астролог из «Давай поженимся!» рассказала, кто снимается в передаче.

Британские ученые сообщают, что потребление большого количества мяса в пищу опаснее растительной диеты. Ученые сравнили продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев.

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела РФ изучит факты, приведенные в расследовании ФАН. В Госдуме пообещали дать жесткий отпор иностранному вмешательству после расследования ФАН.

Алена Водонаева прокомментировала скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Водонаева назвала Петросяна после развода со Степаненко «самым модным пенсионером».

Компания Hyundai Motor назвала цены на дистанционную аренду автомобилей по подписке через сервис Hyundai Mobility. Hyundai назвала цены на автомобили по подписке.

Вышла новая книга о Фредди Меркьюри, в которой рассказывается о его привычке, мешающей интимной жизни. Названа привычка Меркьюри, мешавшая его интимной жизни.