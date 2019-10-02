Телеканал «Пятница» стал триумфатором категории «Дневной эфир» премии ТЭФИ

Москва, 2 октября. Телеканал «Пятница» стал триумфатором категории «Дневной эфир» индустриальной телевизионной премии ТЭФИ, первый этап церемонии вручения наград прошел в Московском театре мюзикла.

Канал забрал половину из 14 представленных наград. Лучшей утренней программой признали «Утро Пятницы», а телеведущей — Регину Тодоренко. Награду как лучшая развлекательная программа забрала передача «Секретный миллионер».

Примечательно, что гендиректор телеканала Николай Картозия после третьей полученной «Пятницей» статуэтки в шутку пообещал больше не появляться на сцене, однако через считанные минуты нарушил слово — канал получил награду в номинации «Документальный проект» за «Попроси у неба».

«Пятница» завоевала также ТЭФИ в номинациях «Журналистское расследование», «Просветительская программа», «Программа для детей и юношества» .

При этом лучшей телеигрой признали «Что? Где? Когда?», которая выходит в эфире Первого канала, для шоу это уже седьмая статуэтка ТЭФИ. Телеканал наградили также в номинации «Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм» за кампанию «Чемпионат мира по футболу 2018 года на Первом».

Статуэтку ТЭФИ в номинации «Дневное ток-шоу» заполучила программа «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», выходящая на «Россия-1».

Отметим, что лауреаты в категории «Вечерний Прайм» станут известны в среду.

Напомним, общероссийский федеральный развлекательный телеканал «Пятница» начал вещание в мае 2013 года на частоте канала «MTV Россия». Эфирная сетка, помимо прочего, построена на оригинальных развлекательных программах собственного производства. Телеканал входит в состав второго мультиплекса цифрового телевидения России. Охват его эфирного и кабельного телевещания — более 729 городов РФ и СНГ.

Изначально проведение премии ТЭФИ находилось в ведении Академии российского телевидения, она была учреждена в 1994 году. Пять лет назад организацией ТЭФИ занялся комитет индустриальных телевизионных премий. Год назад были утверждены новые правила голосования, по которым число экспертов превысило тысячу человек. По словам главы комитета Михаила Швыдкого, данная практика позволит избежать обвинений в предвзятости.

В июле этого года известный российский журналист Владимир Познер принял решение выйти из состава жюри телевизионной премии ТЭФИ. Он также призвал запретить использовать в рамках церемонии награждения бронзовую статуэтку, автором которой является Эрнст Неизвестный.