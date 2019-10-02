Солдаты НАТО в Риге разболтали секретную информацию подставной девушке из Tinder

Рига, 2 октября. Группа экспертов НАТО в Риге провела необычные испытания с целью проверить, насколько легко военнослужащие альянса могут выдать секретную информацию при общении в Интернете. Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

Для проверки на «болтливость» эксперты альянса создали специальный фейковый сайт, якобы разработанный военными для военных и предназначенный для общения сослуживцев между собой, а также зарегистрировали подставной женский профиль в популярном приложении для знакомств Tinder.

Так специалисты хотели выяснить, можно ли «выудить» любопытную информацию у солдат, которые находятся на службе в многонациональном батальоне. Эксперимент привел к неутешительным результатам.

Натовцы, находящиеся на службе в Риге, поддались на провокации искусственной девушки в Tinder и решили пообщаться с прекрасной незнакомкой, а еще без опасений сообщили потенциальным злоумышленникам свои домашние адреса, заказывая себе футболки через липовый сайт.

Кроме того, многие поделились фотографиями с военных учений, на которых они запечатлены в военной форме, а двое даже пошли на риск и оставили свой пост ради встречи с дамой сердца.

По словам главы Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса, нужно анализировать сложившуюся ситуацию с гаджетами и разрабатывать стратегии для того, чтобы победить в виртуальных битвах.

«Мы хотим всех встряхнуть», — сказал Сартс и отметил, что проведенным тестом в Центре стратегических коммуникаций хотели показать, чего можно добиться через одни только смартфоны.

Эксперты НАТО в Риге проверяют многочисленные форумы и сайты и пытаются выявить целенаправленное вмешательство, сообщается в статье. Однако информационная война в латвийской столице только исследуется и по возможности документируется, но не всегда подразумевает противодействие.

В мае этого года в ходе военных маневров военнослужащий НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам, павшим в боях за Эстонию в годы Великой Отечественной войны. Местные жители сочли действия бойца провокацией и вызвали полицию.