Саакашвили пожалуется в Генпрокуратуру Украины на похищение по личному приказу Порошенко

Киев, 2 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен обратиться с жалобой в Генпрокуратуру Украины в связи с его «похищением и незаконным выдворением» из страны в 2018 году, которое осуществлялось по «личному приказу» Петра Порошенко.

«Сегодня я вношу в Генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки с Украины, осуществленной по личному приказу Порошенко», — написал экс-президент Грузии на своей странице в Facebook.

Саакашвили также добавил, что его похищение осуществлялось сотрудниками службы безопасности экс-президента Украины Петра Порошенко, а также охранниками депутата Верховной рады Игоря Кононенко, которые были переодеты в пограничников. Экс-президент Грузии выразил уверенность, что украинский суд приговорит к реальным тюремным срокам всех причастных к его похищению и депортации.

«Только этого достаточно для многолетнего приговора», — добавил Саакашвили.

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко освободил Саакашвили от занимаемой должности, так как бывший грузинский президент не смог выполнить свои обещания по развитию региона.

Летом 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда бывший президент Грузии находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили и депортировали его на территорию Польши. Позднее бывший президент Грузии заявил, что его незаконно выдворили с территории Украины.