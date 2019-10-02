Суд потребовал от Алибасова доказательств покупки «Крота» в «Ашане»

Москва, 2 октября. Пресненский районный суд Москвы потребовал от продюсера Бари Алибасова предоставить доказательства, что жидкость для прочистки труб «Крот», которой он отравился летом, была куплена в магазине «Ашан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Артист подал иск к производителю «Крота», сети магазинов «Ашан» и страховой компании «Ингосстрах». Он оценил понесенный ущерб в 100 миллионов рублей.

Защита Алибасова на судебном заседании в среду сообщила, что жидкость для прочистки труб в «Ашане» купил не сам продюсер, а его помощник, который занимается закупкой бытовых и продовольственных товаров. Однако никаких доказательств связи продюсера и этого человека суду не предоставили.

В связи с этим суд обратился к Алибасову с просьбой подготовить к следующему заседанию договор о том, что мужчина, купивший в «Ашане» «Крота», является его помощником.

В начале июня Алибасов был госпитализирован с сильным отравлением. Артист случайно выпил жидкость для прочистки труб. Медики диагностировали у руководителя «На-На» значительные ожоги дыхательных путей и пищевода. После выписки продюсер вынужден придерживаться специальной диеты.