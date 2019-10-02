Сирия, 2 октября. Неизвестный разведывательный беспилотник сбит над позициями сирийской армии на юге Идлиба. На севере Алеппо боевики «Сирийской свободной армии» совместно с армией Турции обстреливают курдские поселения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили разведывательный беспилотник и обстреляли укрытия радикалов в районе Хазарина на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают укрытия курдских боевиков SDF на севере Алеппо в районе аэропорта Менаг и у деревни Шеварга.

Курды: в Дейр-эз-Зоре в ходе рейда арестовали пять человек без объяснения причин.

ВС Турции: совместно с боевиками «Сирийской свободной армии» обстреливают ракетгыми снарядами укрытия боевиков SDF на севере Алеппо.

Международная коалиция: провела с курдскими боевиками совместный рейд в Дейр-эз-Зоре, интенсифицировала разведывательные вылеты на востоке провинции.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостное агентство Rojava Network, в подконтрольном протурецким группировкам городе Азаз прогремел мощный взрыв. Турецкая армия и боевики «Сирийской свободной армии» (ССА), дислоцированные на севере провинции, возобновили обстрел деревни Шеварга и Карат-Шеварга в районе кантона Африн десятками артиллерийских снарядов, как сообщает новостной портал ANHA. Во вторник днем турецкая армия начала наносить удары по курдским радикалам на севере Алеппо и выпустил десятки ракет в сторону деревень Бана и Акиба, один из снарядов упал рядом со школой.

Информагентство Masar Press Net уточняет, что ССА также нанесли удар по опорным пунктам курдов в районе аэропорта Менаг близ города Тель-Рифат, информации о пострадавших пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что в воздушном пространстве над восточной частью провинции наблюдались интенсивные полеты авиации международной коалиции, как передает агентство Deir Ezzor 24. Рост количества разведывательных полетов авиации может быть связан не сколько с уже ставшей традиционной активностью «спящих ячеек» ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата, сколько с проведением трехсторонних военных учений армий Сирии, Ирана и России в пустыне Дейр-эз-Зора. Когда поступили первые сообщения о совместных учениях, «Демократические силы Сирии», рядом с территориями которых проходят маневры, попросили местных в обязательном порядке передавать им всю информацию о действиях военных.

Боевики SDF совместно с силами международной коалиции провели совместный рейд на востоке провинции в деревне Аль-Таф. Как передает новостное агентство Al Nour, после обысков в домах, боевики заключили под стражу пять человек и вывезли из деревни в неизвестном направлении для дальнейших допросов. Причины задержания не сообщаются, однако любимым обвинением SDF является подозрение в пособничестве террористам «спящих ячеек» «Исламского государства»1.

Провинция Даръа

В Даръа продолжается серия нападений на бывших членов «Южного фронта» и вооруженной оппозиции. В столице провинции городе Даръа был убит сегодня утром еще один член группировки, подписавшей соглашение о примирении с официальным Дамаском в 2018 году. Как передает медиаресурс Baladi News, Хосам Аль-Масалмех был расстрелян неизвестными на улице рядом с почтовым отделением. Ранее мужчина числился в группировке «Джейш Халид ибн аль-Валид», присягнувшей на верность террористам «Исламского государства». После примирения с официальным Дамаском вступил в ряды сирийской армии. Ответственность за нападения на боевиков оппозиции, представителей власти и высокопоставленных военнослужащих САА до сих пор не взяла на себя ни одна из группировок. Полицейское управление Даръа сообщает, что за сентябрь было зафиксировано самое большое количество нападений в провинции с лета 2018 года – 38 покушений на убийство, погиб 21 человек.

Провинция Идлиб

Агентство РИА Новости сообщает, что правительственные силы обезвредили на юго-востоке провинции в районе поселка Умм-Джалал разведывательный беспилотник, который совершал маневр над их позициями. Как уточняет Twitter-канал Sham FM принадлежность летательного аппарата пока не установлена.

Сирийская армия также ответила на провокации джихадистов и нанесла удар по линиям обороны радикалов в предместьях городов Кафр-Саджна и Хазарин, о чем сообщает новостное агентство Aleppo AMC. В ходе обстрела была уничтожена пулеметная установка боевиков, сведения о потерях в живой силе пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.