Появилось фото крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны в США

Вашингтон, 2 октября. Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 разбился в штате Коннектикут в США.

Крушение произошло в среду около 10.00 по местному времени. По словам очевидцев, самолет заходил на посадку, при попытке приземлиться врезался в здание. Аэропорт «Брэдли», где произошло крушение, временно закрыт.

По предварительным данным, в результате крушения B-17 пострадали несколько человек. На месте происшествия работают пожарные бригады.