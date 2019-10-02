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Появилось фото крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны в США

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Появилось фото крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны в США

Вашингтон, 2 октября. Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 разбился в штате Коннектикут в США.

Крушение произошло в среду около 10.00 по местному времени. По словам очевидцев, самолет заходил на посадку, при попытке приземлиться врезался в здание. Аэропорт «Брэдли», где произошло крушение, временно закрыт.

По предварительным данным, в результате крушения B-17 пострадали несколько человек. На месте происшествия работают пожарные бригады.

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Источник: BreakingLV
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