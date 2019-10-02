Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стало известно, в чем обвиняют пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100

114
0 Оставить комментарий

Стало известно, в чем обвиняют пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100

Москва, 2 октября. Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ предъявило обвинение командиру экипажа самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу об авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево». Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).

По версии следствия, Евдокимов совершил грубую посадку в «Шереметьево», а его дальнейшие действия по управлению самолетом, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли за собой возгорание воздушного судна. В результате ЧП погибли 40 пассажиров и один член экипажа, 10 человек получили травмы разной степени тяжести.

В СК РФ добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что следствие предъявило обвинение Денису Евдокимову.

Напомним, 5 мая самолет авиакомпании «Аэрофлот» SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» почти сразу же после взлета. В результате жесткой посадки воздушное судно загорелось. В авиакатастрофе погиб 41 человек. На борту самолета находились 78 человек, среди которых — трое детей и пять членов экипажа.

infox - new
Источник: сайт СК России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров