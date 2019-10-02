Минобороны Украины заявило о готовности выполнить условия Суркова по Донбассу

Киев, 2 октября. Украинская армия технически готова к разведению сил в Донбассе. Об этом в среду заявило министерство обороны Украины.

По информации ведомства, это позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций и улучшить условия жизни местного населения. Протяженность этих участков составляет около 3 км (протяженность всей линии разграничения — 410 км).

«ВСУ технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей», — говорится в сообщении.

В Минобороны Украины отметили, что в Станице Луганской первый этап разведения сил уже завершился. В настоящее время осуществляется демонтаж инженерных сооружений. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели от ОБСЕ и Совместного центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Ожидается, что следующими участками разведения сил станут населенные пункты Золотое и Петровское. Военное ведомство пообещало оказать гуманитарную помощь мирному населению и восстановить разрушенную войной инфраструктуры.

Напомним, что в 2016 году между воюющими сторонами было подписано соглашение о разведении сил на трех участках — в Золотом, Петровском и в Станице Луганской. Мероприятия в Золотом и Петровском запланированы на 7 октября. Кроме того, Украина подписала «формулу Штайнмайера» (мирный план, являющийся упрощенной версией минских соглашений). В Кремле рассчитывают, что скоро наступит ясность в этом вопросе.

Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что определение сроков проведения саммита «нормандской четверки» будет возможно только после отвода войск из согласованных ранее участков.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.