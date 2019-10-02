Защита Алибасова попросила суд провести экспертизу упаковки «Крота»

Москва, 2 октября. Пресненский районный суд Москвы проводит первое заседание по существу иска продюсера Бари Алибасова к производителю жидкости для прочистки труб «Крот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Алибасов обратился в суд после того, как получил сильный ожог внутренних органов, случайно выпив «Крота». Артист требует компенсацию общей суммой 100 миллионов рублей.

Защита руководителя «На-На» попросила судью приобщить к делу документы о госпитализации артиста и его лечении, а также провести судебно-медицинскую экспертизу для установки видов лечения, необходимых для восстановления 72-летней звезды.

Истец также считает, что внешний вид упаковки «Крота» может ввести в заблуждение людей, поэтому адвокат попросил провести экспертизу упаковки «Крота».

Кроме того, защита Алибасова подала ходатайство о допросе лечащего врача знаменитости, родственника жертвы «Крота» и еще одной потерпевшей. Однако суд это заявление отклонил, заявив, что оно не имеет отношения к делу.

В начале июня Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Как оказалось, артист случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Он несколько дней находился в состоянии медикаментозного сна. После выписки руководителю «На-На» прописали специальную диету. Сам артист заявлял, что его пищеварительная система еще не восстановилась после инцидента с отравлением.