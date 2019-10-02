Глава ДНР заявил, что Украина должна капитулировать

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера» и совместный с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником призыв к украинскому президенту Владимиру Зеленскому не диктовать Донбассу условия.

В совместном заявлении глав ДНР и ЛНР говорится, что Зеленский, когда говорит о выборах в Донбассе, не понимает, что это не его дело, и что Донбасс будет сам решать, на каком языке говорить, как развивать экономику, защищать граждан и интегрироваться с Россией. В ходе прямой связи со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Денис Пушилин назвал популистскими высказывания Зеленского о Донбассе.

«Мы наблюдали, насколько трудно заставить Украину подписать «формулу Штайнмайера». Не один год были попытки в Минске. Нормандским форматом эта «формула» утверждена очень давно, еще в 2016 году, когда я еще был переговорщиком. Мы видели попытки Украины уйти в сторону и затянуть процесс. Но вот, наконец, состоялось», — прокомментировал Пушилин подписание документа, предполагающего принятие на Украине закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов в ДНР и ЛНР.

Глава Донецкой Республики назвал подписание «формулы Штайнмайера» новым этапом, но заметил, что существуют и другие шаги, которые Украине предстоит согласовать с Донбассом и выполнить.

«Все, что надо сделать, мы примерно понимаем, — обратилась к Пушилину соведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева. — Но, судя по заявлениям Зеленского, ничего подобного официальный Киев делать не собирается. Почему тогда все такие радостные? Почему так старались, чтобы Киев подписал эту «формулу», если это ровным счетом ничего не значит?»

Денис Пушилин повторился, что это долгожданное событие.

«[Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе] Леонид Кучма еще в пятницу заявлял, что он и «формулу Штайнмайера» не будет подписывать, а вчера все же подписал, — заметил глава ДНР. — Я не настроен столь оптимистично, полагая, что все будет выполняться без каких-либо происшествий со стороны Украины. Конечно, она будет искать уловки, чтобы снять с себя обязательства. Конечно, Украине невыгодно выполнять минские соглашения. Но мы со своей стороны будем их выполнять, чтобы в полной мере добиться для себя самоопределения и самоуправления и чтобы это признало международное сообщество».

Тогда Скабеева спросила, что должен сделать Зеленский, чтобы Донбасс обрадовался и был удовлетворен политикой официального Киева.

«Если коротко, то Украина должна капитулировать, чтобы мы полностью обрадовались. А если серьезно, то все, что должна делать Украина, прописано в дорожной карте, в комплексе мер, а «формула Штайнмайера» — это детализация одного из моментов, когда особый статус должен быть принят на временной основе, а когда — на постоянной», — ответил Пушилин.

Этими словами он вызвал бурную реакцию украинских экспертов, находившихся в студии программы «60 минут».