В ДНР отреагировали на слова украинского депутата о «формуле Штайнмайера»

Донецк, 2 октября. Продемонстрированная Киевом недоговороспособность по минским соглашениям позволяет сделать вывод, что примерно такой же подход будет и в отношении «формулы Штайнмайера». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Матюшин.

Матюшин прокомментировал слова украинского депутат от партии «Слуга народа» Богдана Яременко. Депутат заявил о неприемлемости безусловной амнистии для защитников ДНР и ЛНР.

«Данным заявлением Украина в очередной раз показала, что она является недоговороспособной страной. Все соглашения, которые до этого были подписаны, также с теми или иными оговорками игнорировались украинской стороной, несмотря на открытое желание к конструктивному диалогу со стороны республик», — констатировал Матюшин.

По мнению собеседника ФАН, так называемая «формула Штайнмайера», подписанная во вторник, является всего лишь декларацией о намерениях.

«В ней не указаны никакие конкретные сроки выполнения, за исключением договоренности о пробном разведении воинских сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Вполне возможно, и там не будет никакого разведения, потому что сроки окончательного разведения сил не указаны. Прикрываясь теми или иными отговорками и выдуманными проблемами, украинская сторона, скорее всего, так и не отведет войска», — считает лейтенант Народной милиции ДНР.

Что же касается непосредственно политической части, которую должна выполнить украинская сторона, то заявление Яременко наглядно демонстрирует, что и этого в скором времени также не произойдет, отметил Матюшин.

«И подписанная Украиной «формула Штайнмайера» будет педалироваться многие годы по тем или иным причинам, потому что любой закон, который примет Украина, она будет вынуждена согласовывать с молодыми республиками Новороссии. Донбасс впереди ожидают еще многие годы этой странной ситуации, в которой нет ни мира, ни войны, но есть некие договоренности, которые Украиной не выполняются», — подытожил Матюшин.

Напомним, что во вторник, 1 октября, Украина в лице ее официального представителя в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы подписала так называемую «формулу Штайнмайера».

Однако на следующий день Яременко заявил о неприемлемости ряда ключевых положений «формулы».

«Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, местной милиции и так далее… Этого не хочет наша фракция, и не хочет президент Зеленский», — сказал украинский депутат.

При этом Зеленский на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что «все разрулит», поэтому парламент «может расслабиться». Он подчеркнул, что речи о капитуляции Украины не идет.

Отметим, что «формула Штайнмайера» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.