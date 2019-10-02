Меркель оценила вероятность снятия санкций с РФ после согласования «формулы Штайнмайера»

Берлин, 2 октября. Говорить о снятии санкций с России после согласования «формулы Штайнмайера» еще рано, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава Германии прокомментировала итоги заседания контактной группы в Минске 1 октября, в рамках которого была согласована «формула Штайнмайера». Меркель подчеркнула, что участники переговоров и члены «нормандской четверки» достигли прогресса. Однако канцлер ФРГ уточнила, что впереди еще много предстоит сделать.

«Еще много дальнейших шагов последует, — отметила она. — Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции [с России]».

Западные страны увязывают санкции против России с урегулированием ситуации в Донбассе, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что РФ выступает исключительно в качестве гаранта минских соглашений, как Германия и Франция. Минские соглашения, подписанные участниками гражданской войны на Украине, призваны урегулировать конфликт мирным путем.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на начало этого года, в гражданской войне погибли более 13 тысяч человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему антироссийские санкции никогда не работали и не будут работать.