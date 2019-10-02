Паблик «Мужское государство» нашел американский след в деле сестер Хачатурян

Москва, 2 октября. Паблик «ВКонтакте» «Мужское государство» нашел американский след в деле сестер Хачатурян. Активисты обратили внимание на то, что в защиту трех девушек, которые обвиняются в убийстве своего отца, встали некоммерческие организации, тесно связанные с США, сообщает телеканал 360.

Так, например, за сестер в свое время заступался антикризисный центр «Анна», глава которого Марина Писклакова-Паркер в прошлом была замужем за экс-агентом ФБР Томасом Паркером и проработала с ним 12 лет в Human Rights Watch.

Пара также создала в Калифорнии компанию Emerald Institute, которая продвигала интересы США под видом российско-американских семинаров по проблеме домашнего насилия и получала финансирование от Госдепа. Кроме того, Писклакова-Паркер связана с бывшей замглавы Госдепа Полой Добрянски, которая поддержала санкции против России.

В связи с этим активисты обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили обратить внимание на причастность американских НКО к делу Хачатурян.

«Просим поддержать нашу инициативу о прекращении оказания давления незаконными политическими средствами на правоохранительные и судебные органы, занимающиеся делом об убийстве Хачатуряна М. С.», — говорится в письме.

Ранее адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело могут прекратить. По его словам, факт применения насилия к девушкам со стороны их родителя доказан, поэтому убийство Михаила Хачатуряна можно интерпретировать как самооборону.

По версии следствия, сестры Хачатурян убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллоном, пока тот спал. Следствие установило, что одна из девушек нанесла более 30 ударов ножом отцу в область шеи и груди. Сами подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию.